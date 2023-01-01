Yandex Identity and Access Management
Сервис Yandex Identity and Access Management (IAM) — это сервис идентификации и контроля доступа, который помогает централизованно управлять правами доступа пользователей к вашим ресурсам Yandex Cloud. IAM контролирует, чтобы все операции над ресурсами выполнялись только пользователями с необходимыми правами.
Инфраструктура Yandex Cloud защищена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ.
Начало работы
Добавьте пользователя и назначьте ему роль
Пошаговые инструкции
Инструкции по выполнению рутинных операций
Концепции
Узнайте про концепции и ресурсы сервиса
Справочник API (англ.)
Описание методов HTTP API
Квоты и лимиты
Технические и организационные ограничения сервиса
Управление доступом
Настройте права доступа для работы с сервисом
Правила тарификации
Цены и правила расчета стоимости услуг сервиса