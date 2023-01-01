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Yandex Identity and Access Management

Yandex Identity and Access Management

Сервис Yandex Identity and Access Management (IAM) — это сервис идентификации и контроля доступа, который помогает централизованно управлять правами доступа пользователей к вашим ресурсам Yandex Cloud. IAM контролирует, чтобы все операции над ресурсами выполнялись только пользователями с необходимыми правами.
Инфраструктура Yandex Cloud защищена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ.