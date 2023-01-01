Облачная терминология
Здесь мы собрали некоторые термины, которые помогут вам погрузиться в облачные технологии.
Протокол SSH
Как генерировать ключи для авторизации
Виртуальная частная сеть (VPN)
Безопасное подключение к сети
Виртуальная машина
Эмуляция аппаратно-программных комплексов
Виртуализация
Разделение ресурсов между виртуальными машинами
Графический процессор (GPU)
Назначение и применение графических процессоров
Аналитика данных
Цели и задачи аналитики данных
Сквозная аналитика
Современный подход к изучению данных, ориентированный на поддержку принятия решений
Бизнес-аналитика
Получение и систематизация сведений о деятельности компании на всех уровнях бизнеса для принятия важных бизнес-решений
API
Что такое API и для чего он нужен
MQTT-сервер
Центр агрегации, обработки и пересылки данных между узлами сети
CORS
Принципы работы и применение стандарта CORS
Облачный сервер
Принципы построения и использования облачных серверов
DNS
Базовая технология современной всемирной сети