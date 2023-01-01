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Начало работы в Yandex Cloud

Как работает пробный период

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    Пробный период — это разовое ознакомительное предложение для новых клиентов. Вы можете воспользоваться пробным периодом, если вы:

    • никогда не приобретали услуги Yandex Cloud;
    • ранее не активировали пробный период.

    Пробный период позволяет бесплатно использовать ресурсы Yandex Cloud в ограниченном режиме. При этом потребленные ресурсы оплачиваются из средств стартового гранта. После завершения пробного периода ресурсы будут сохранены, но остановлены. Для возобновления работы с Yandex Cloud в полном объеме потребуется перейти на платную версию.

    Остаток стартового гранта и количество дней до завершения пробного периода отображаются в платежном аккаунте на странице Биллинг. Также во время пробного периода вы можете посмотреть статистику о потреблении ресурсов и их стоимости в соответствии с тарифами.

    Важно

    Включение пробного периода происходит только на этапе создания первого платежного аккаунта в консоли управления Yandex Cloud.

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