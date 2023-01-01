Как работает пробный период
Пробный период — это разовое ознакомительное предложение для новых клиентов. Вы можете воспользоваться пробным периодом, если вы:
- никогда не приобретали услуги Yandex Cloud;
- ранее не активировали пробный период.
Пробный период позволяет бесплатно использовать ресурсы Yandex Cloud в ограниченном режиме. При этом потребленные ресурсы оплачиваются из средств стартового гранта. После завершения пробного периода ресурсы будут сохранены, но остановлены. Для возобновления работы с Yandex Cloud в полном объеме потребуется перейти на платную версию.
Остаток стартового гранта и количество дней до завершения пробного периода отображаются в платежном аккаунте на странице Биллинг. Также во время пробного периода вы можете посмотреть статистику о потреблении ресурсов и их стоимости в соответствии с тарифами.
Важно
Включение пробного периода происходит только на этапе создания первого платежного аккаунта в консоли управления Yandex Cloud.
Вам также могут быть полезны ссылки: