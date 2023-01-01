Начало работы
При создании первого платежного аккаунта новые клиенты Yandex Cloud получают стартовый грант сроком действия 60 дней. Условия использования гранта различаются для личных и бизнес-аккаунтов.
Кроме того, новым клиентам доступен пробный период. Пробный период позволяет получить практический опыт использования Yandex Cloud, оплачивая потребленные ресурсы средствами стартового гранта. Перейти на платную версию с сохранением данных можно в любой момент во время пробного периода или в течение 30 дней после его завершения.
Зарегистрироваться в Yandex Cloud могут резиденты и нерезиденты РФ. При этом нерезиденты РФ и РК могут зарегистрироваться только как юридические лица.
Начало работы
Информация для физических лиц
Регистрация в Yandex Cloud
Инструкция для юридических лиц
Как работает пробный период
Кто и как может использовать Yandex Cloud в рамках пробного периода
Ограничения пробного периода
Технические и организационные ограничения пробного периода
Условия использования стартового гранта
Кто и как может использовать стартовый грант
Завершение пробного периода
Что произойдет, когда пробный период закончится
Переход на платную версию
Как и когда переходить на платную версию