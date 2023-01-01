Yandex Forms
Yandex Forms — это сервис, где вы можете создавать опросы, собирать отзывы, принимать заявки, проводить тесты и квизы.
Составьте форму из вопросов, на которые будут отвечать пользователи, и опубликуйте ее.
Когда пользователи заполнят форму, вы сможете получить ответы и использовать данные для интеграции с другими сервисами.
Создайте форму
Чтобы провести опрос или голосование, принимать заявки или заказы, создайте форму
Опубликуйте форму
Вы можете опубликовать форму по прямой ссылке, встроить ее в веб-сайт или поделиться ссылкой на форму в соцсетях
Получите ответы
Вы можете посмотреть ответы в интерфейсе Yandex Forms, скачать ответы в виде файла или сохранить их на Яндекс Диск
Проведите тест
С помощью Yandex Forms вы можете провести тест, квиз или викторину
Формы для бизнеса
Используйте возможности Yandex Forms для бизнеса — создавайте и редактируйте формы вместе с коллегами
Интеграция с другими сервисами
Подключите счетчик Яндекс Метрики, настройте уведомления на почту или создавайте задачи в Yandex Tracker