Yandex DataLens
Yandex DataLens — это сервис для бизнес-аналитики. Сервис позволяет подключаться к различным источникам данных, строить визуализации, собирать дашборды и делиться полученными результатами.
С помощью Yandex DataLens вы можете отслеживать продуктовые и бизнес-метрики напрямую из источников, чтобы принимать решения, основанные на данных.
Yandex DataLens не тарифицируется.
Начало работы
Как начать работать с DataLens
Практические руководства
Пройдите туториалы с примерами использования сервиса DataLens
Концепции
Узнайте про устройство и возможности сервиса
Пошаговые инструкции
Инструкции по выполнению базовых операций
Квоты и лимиты
Технические и организационные ограничения сервиса
Управление доступом
Какие права доступа нужны для работы с сервисом