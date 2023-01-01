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Yandex DataLens

Yandex DataLens

Yandex DataLens — это сервис для бизнес-аналитики. Сервис позволяет подключаться к различным источникам данных, строить визуализации, собирать дашборды и делиться полученными результатами.
С помощью Yandex DataLens вы можете отслеживать продуктовые и бизнес-метрики напрямую из источников, чтобы принимать решения, основанные на данных.
Yandex DataLens не тарифицируется.