Yandex Data Transfer
Сервис Yandex Data Transfer предназначен для логического переноса данных между источниками и приемниками. В качестве источников и приемников данных могут выступать СУБД, объектные хранилища или брокеры сообщений.
Yandex Data Transfer позволяет:
- Переносить ваши базы данных в облако — как в сервисы управляемых баз данных, так и в собственные инсталляции на базе ВМ Yandex Compute Cloud.
- Создавать удаленные реплики баз данных.
- Агрегировать данные из разных источников в едином хранилище данных (Data Warehouse) на базе ClickHouse.
- Резервировать и сохранять данные из любых доступных источников в Yandex Object Storage.
- Сохранять в облачные хранилища произвольные данные, которые поступают от брокеров сообщений.
Data Transfer поддерживает несколько сценариев переноса, все они позволяют сохранять рабочее состояние источника и минимизировать время простоя использующих его приложений.
Доступные трансферы
Список поддерживаемых типов трансферов
Начало работы
Запустите свой первый трансфер
Пошаговые инструкции
Инструкции по выполнению рутинных операций
Концепции
Узнайте про устройство и возможности сервиса
Справочник API (англ.)
Описание методов HTTP API
Квоты и лимиты
Технические и организационные ограничения сервиса
Управление доступом
Настройте права доступа для работы с сервисом
Правила тарификации
Цены и правила расчета стоимости услуг сервиса