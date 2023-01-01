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Yandex Data Transfer

Yandex Data Transfer

Сервис Yandex Data Transfer предназначен для логического переноса данных между источниками и приемниками. В качестве источников и приемников данных могут выступать СУБД, объектные хранилища или брокеры сообщений.
Yandex Data Transfer позволяет:
  • Переносить ваши базы данных в облако — как в сервисы управляемых баз данных, так и в собственные инсталляции на базе ВМ Yandex Compute Cloud.
  • Создавать удаленные реплики баз данных.
  • Агрегировать данные из разных источников в едином хранилище данных (Data Warehouse) на базе ClickHouse.
  • Резервировать и сохранять данные из любых доступных источников в Yandex Object Storage.
  • Сохранять в облачные хранилища произвольные данные, которые поступают от брокеров сообщений.
Data Transfer поддерживает несколько сценариев переноса, все они позволяют сохранять рабочее состояние источника и минимизировать время простоя использующих его приложений.