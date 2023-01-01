Yandex Data Streams
Yandex Data Streams — масштабируемый сервис для управления потоками данных в режиме реального времени. Data Streams непрерывно выполняет сбор данных из различных источников, например, истории посещений веб‑сайтов, логов работы приложений и системных журналов. API сервиса совместим с Amazon Kinesis Data Streams API.
Начало работы
Создайте поток данных, настройте поставку и сохранение данных
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Инструкции по выполнению базовых операций
Концепции
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Квоты и лимиты
Технические и организационные ограничения сервиса
Управление доступом
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Правила тарификации
Цены и правила расчета стоимости услуг сервиса