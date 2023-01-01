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Yandex Data Streams

Yandex Data Streams

Yandex Data Streams — масштабируемый сервис для управления потоками данных в режиме реального времени. Data Streams непрерывно выполняет сбор данных из различных источников, например, истории посещений веб‑сайтов, логов работы приложений и системных журналов. API сервиса совместим с Amazon Kinesis Data Streams API.