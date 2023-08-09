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Yandex Compute Cloud

Перенести группу виртуальных машин с L7-балансировщиком в другую зону доступности

Статья создана

Примечание

Зона доступности ru-central1-c поэтапно выводится из эксплуатации. Подробнее о планах по развитию зон доступности и возможностях миграции см. пост в блоге Yandex Cloud.

Чтобы перенести группу ВМ c L7-балансировщиком Yandex Application Load Balancer:

  1. Создайте подсеть в зоне доступности, в которую вы хотите перенести группу ВМ.

  2. Включите для L7-балансировщика прием трафика в новой зоне доступности:

    1. В консоли управления выберите каталог, в котором находится балансировщик.
    2. Выберите сервис Application Load Balancer.
    3. В строке с нужным балансировщиком нажмите и выберите Редактировать.
    4. В открывшемся окне в блоке Размещение включите прием трафика в той зоне доступности, в которую хотите перенести группу ВМ.
    5. Нажмите кнопку Сохранить.

    Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud, установите и инициализируйте его.

    По умолчанию используется каталог, указанный в профиле CLI. Вы можете указать другой каталог с помощью параметра --folder-name или --folder-id.

    1. Посмотрите описание команды CLI для включения трафика балансировщика:

      yc application-load-balancer load-balancer enable-traffic --help

    2. Получите список всех L7-балансировщиков в каталоге по умолчанию:

      yc application-load-balancer load-balancer list

      Результат:

      +----------------------+-----------------------+-------------+----------------+---------+
|          ID          |         NAME          |  REGION ID  | LISTENER COUNT | STATUS  |
+----------------------+-----------------------+-------------+----------------+---------+
| ds732hi8pn9n******** |      sample-alb1      | ru-central1 |              1 |  ACTIVE |
| f3da23i86n2v******** |      sample-alb2      | ru-central1 |              1 |  ACTIVE |
+----------------------+-----------------------+-------------+----------------+---------+

    3. Включите прием трафика:

      yc application-load-balancer load-balancer enable-traffic <имя_балансировщика> \
  --zone <зона_доступности>

      Где --zone — зона, в которую вы хотите перенести группу ВМ.

      Результат:

      id: ds7pmslal3km********
name: sample-alb1
folder_id: b1gmit33ngp3********
status: ACTIVE
region_id: ru-central1
network_id: enpn46stivv8********
allocation_policy:
  locations:
    - zone_id: ru-central1-a
      subnet_id: e9bavnqlbiuk********
      disable_traffic: true
    - zone_id: ru-central1-b
        subnet_id: e2lgp8o00g06********
    - zone_id: ru-central1-c
        subnet_id: b0cv501fvp13********
log_group_id: ckgah4eo2j0r********
security_group_ids:
  - enpdjc5bitmj********
created_at: "2023-08-09T08:34:24.887765763Z"
log_options: {}

    Если у вас еще нет Terraform, установите его и настройте провайдер Yandex Cloud.

    1. Откройте файл конфигурации Terraform для L7-балансировщика и укажите в блоке allocation_policy новую зону доступности и идентификатор подсети, созданной ранее:

      ...
  allocation_policy {
    location {
      zone_id   = [
        "<старая_зона_доступности>",
        "<новая_зона_доступности>"
      ]
      subnet_id = [
        "<идентификатор_подсети_в_старой_зоне_доступности>",
        "<идентификатор_подсети_в_новой_зоне_доступности>"
      ]
    }
  }
...

      Где:

      • zone_id — зоны доступности, в которых балансировщик будет принимать трафик.
      • subnet_id — идентификаторы подсетей в зонах доступности.

      Более подробную информацию о параметрах ресурсов в Terraform см. в документации провайдера.

    2. Примените изменения:

      1. В терминале перейдите в папку, где вы отредактировали конфигурационный файл.

      2. Проверьте корректность конфигурационного файла с помощью команды:

        terraform validate

        Если конфигурация является корректной, появится сообщение:

        Success! The configuration is valid.

      3. Выполните команду:

        terraform plan

        В терминале будет выведен список ресурсов с параметрами. На этом этапе изменения не будут внесены. Если в конфигурации есть ошибки, Terraform на них укажет.

      4. Примените изменения конфигурации:

        terraform apply

      5. Подтвердите изменения: введите в терминале слово yes и нажмите Enter.

      Новая зона доступности включится для приема трафика в балансировщике. Проверить это можно в консоли управления или с помощью команды CLI:

      yc alb load-balancer get <имя_балансировщика>

    Воспользуйтесь методом REST API update для ресурса LoadBalancer или вызовом gRPC API LoadBalancerService/Update.

  3. Добавьте ВМ группы в новую зону доступности:

    1. В консоли управления откройте каталог, в котором находится нужная группа ВМ.

    2. Выберите сервис Compute Cloud.

    3. На панели слева выберите Группы виртуальных машин.

    4. Выберите группу, которую хотите изменить.

    5. В правом верхнем углу нажмите Изменить.

    6. В блоке Распределение добавьте зону доступности, в которую вы хотите перенести группу.

    7. Если у вас группа ВМ с ручным масштабированием, в блоке Масштабирование укажите размер группы, достаточный для размещения во всех выбранных зонах доступности.

      Вернуть изначальное количество ВМ можно будет после воссоздания всех ВМ группы в новой зоне доступности и удаления всех ВМ в старой.

    8. Если у вас автоматически масштабируемая группа ВМ с деликатной (OPPORTUNISTIC) стратегией остановки, в поле Останавливать машины по стратегии измените стратегию на принудительную (PROACTIVE).

      Вернуть деликатную стратегию остановки можно будет после воссоздания всех ВМ группы в новой зоне доступности и удаления всех ВМ в старой.

    9. Нажмите Сохранить.

    Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud, установите и инициализируйте его.

    По умолчанию используется каталог, указанный в профиле CLI. Вы можете указать другой каталог с помощью параметра --folder-name или --folder-id.

    1. Откройте файл со спецификацией группы ВМ и измените шаблон ВМ:

      • В секции allocation_policy добавьте новую зону доступности.

      • В секции network_interface_specs добавьте идентификатор подсети, созданной ранее.

      • Если у вас группа ВМ с ручным масштабированием, в секции scale_policy укажите размер группы, достаточный для размещения во всех выбранных зонах доступности.

        Вернуть изначальное количество ВМ можно будет после воссоздания всех ВМ группы в новой зоне доступности и удаления всех ВМ в старой.

      • Если у вас автоматически масштабируемая группа ВМ с деликатной (OPPORTUNISTIC) стратегией остановки, в секции deploy_policy измените стратегию на принудительную (PROACTIVE).

        Вернуть деликатную стратегию остановки можно будет после воссоздания всех ВМ группы в новой зоне доступности и удаления всех ВМ в старой.

    2. Посмотрите описание команды CLI для изменения группы ВМ:

      yc compute instance-group update --help

    3. Получите список всех групп ВМ в каталоге по умолчанию:

      yc compute instance-group list

      Результат:

      +----------------------+---------------------------------+--------+--------+
|          ID          |              NAME               | STATUS |  SIZE  |
+----------------------+---------------------------------+--------+--------+
| cl15sjqilrei******** | first-fixed-group-with-balancer | ACTIVE |      3 |
| cl19s7dmihgm******** | test-group                      | ACTIVE |      2 |
+----------------------+---------------------------------+--------+--------+

    4. Измените группу ВМ:

      yc compute instance-group update \
  --id <идентификатор_группы_ВМ> \
  --file <файл_со_спецификацией_ВМ>

      Где:

      • --id — идентификатор группы ВМ.
      • --file — путь к файлу со спецификацией группы ВМ.

      Результат:

      id: cl15sjqilrei********
...
allocation_policy:
zones:
- zone_id: <старая_зона_доступности>
- zone_id: <новая_зона_доступности>
...

    Если у вас еще нет Terraform, установите его и настройте провайдер Yandex Cloud.

    1. Откройте файл конфигурации Terraform для группы ВМ и добавьте в блоке allocation_policy новую зону доступности, а в блоке network_interface идентификатор подсети, созданной ранее.

      ...
network_interface {
  subnet_ids = [
    "<идентификатор_подсети_в_старой_зоне_доступности>",
    "<идентификатор_подсети_в_новой_зоне_доступности>"
  ]
}
...
allocation_policy {
  zones = [
    "<старая_зона_доступности>",
    "<новая_зона_доступности>"
  ]
}
...

      Где:

      • zones — зоны доступности, в которых будет размещена группа ВМ — новая и старая.
      • subnet_ids — идентификаторы подсетей в зонах доступности, в которых будет размещена группа ВМ.

      Если у вас группа ВМ с ручным масштабированием, в секции scale_policy укажите размер группы, достаточный для размещения во всех выбранных зонах доступности.

      ...
scale_policy {
  fixed_scale {
    size = <количество_ВМ_в_группе>
  }
}
...

      Вернуть изначальное количество ВМ можно будет после воссоздания всех ВМ группы в новой зоне доступности и удаления всех ВМ в старой.

      Если у вас автоматически масштабируемая группа ВМ с деликатной (OPPORTUNISTIC) стратегией остановки, измените стратегию на принудительную (PROACTIVE):

      ...
deploy_policy {
  strategy = "proactive" 
}
...

      Вернуть деликатную стратегию остановки можно будет после воссоздания всех ВМ группы в новой зоне доступности и удаления всех ВМ в старой.

      Более подробную информацию о параметрах ресурсов в Terraform см. в документации провайдера.

    2. Примените изменения:

      1. В терминале перейдите в папку, где вы отредактировали конфигурационный файл.

      2. Проверьте корректность конфигурационного файла с помощью команды:

        terraform validate

        Если конфигурация является корректной, появится сообщение:

        Success! The configuration is valid.

      3. Выполните команду:

        terraform plan

        В терминале будет выведен список ресурсов с параметрами. На этом этапе изменения не будут внесены. Если в конфигурации есть ошибки, Terraform на них укажет.

      4. Примените изменения конфигурации:

        terraform apply

      5. Подтвердите изменения: введите в терминале слово yes и нажмите Enter.

      Добавится новая зона доступности для группы ВМ. Проверить изменения можно в консоли управления или с помощью команды CLI:

      yc compute instance-group get <имя_группы_ВМ>

    Воспользуйтесь методом REST API update для ресурса InstanceGroup или вызовом gRPC API InstanceGroupService/Update.

    Если у вас группа ВМ с ручным масштабированием, задайте размер группы, достаточный для размещения ВМ во всех выбранных зонах доступности. Вернуть изначальное количество ВМ можно будет после воссоздания всех ВМ группы в новой зоне доступности и удаления всех ВМ в старой.

    Если у вас автоматически масштабируемая группа ВМ с деликатной (OPPORTUNISTIC) стратегией остановки, измените стратегию на принудительную (PROACTIVE). Вернуть деликатную стратегию остановки можно будет после воссоздания всех ВМ группы в новой зоне доступности и удаления всех ВМ в старой.

    Дождитесь пока ВМ создадутся в новой зоне доступности и перейдут в статус Running Actual.

  4. Удалите ВМ группы из старой зоны доступности:

    1. В консоли управления откройте каталог, в котором находится нужная группа ВМ.
    2. Выберите сервис Compute Cloud.
    3. На панели слева выберите Группы виртуальных машин.
    4. Выберите группу, которую хотите изменить.
    5. В правом верхнем углу нажмите Изменить.
    6. В блоке Распределение отключите старую зону доступности.
    7. Нажмите Сохранить.

    1. Откройте файл со спецификацией группы ВМ и измените шаблон ВМ:

      • В секции allocation_policy удалите старую зону доступности.
      • В секции network_interface_specs удалите идентификатор подсети в старой зоне доступности.

    2. Измените группу ВМ:

      yc compute instance-group update \
  --id <идентификатор_группы_ВМ> \
  --file <файл_со_спецификацией_ВМ>

      Где:

      • --id — идентификатор группы ВМ.
      • --file — путь к файлу со спецификацией группы ВМ.

      Результат:

      id: cl15sjqilrei********
...
allocation_policy:
zones:
- zone_id: <новая_зона_доступности>
...

    1. Откройте файл конфигурации Terraform для группы ВМ и удалите в блоке allocation_policy старую зону доступности, а в блоке network_interface идентификатор подсети в старой зоне:

      ...
network_interface {
  subnet_ids = ["<идентификатор_подсети_в_новой_зоне_доступности>"]
}
...
allocation_policy {
  zones = ["<новая_зона_доступности>"]
}
...

      Где:

      • zones — зона доступности, в которую вы хотите переместить группу ВМ. Можно указать несколько зон.
      • subnet_ids — идентификатор подсети в той зоне доступности, в которую вы хотите перенести группу ВМ.

      Более подробную информацию о параметрах ресурсов в Terraform см. в документации провайдера.

    2. Примените изменения:

      1. В терминале перейдите в папку, где вы отредактировали конфигурационный файл.

      2. Проверьте корректность конфигурационного файла с помощью команды:

        terraform validate

        Если конфигурация является корректной, появится сообщение:

        Success! The configuration is valid.

      3. Выполните команду:

        terraform plan

        В терминале будет выведен список ресурсов с параметрами. На этом этапе изменения не будут внесены. Если в конфигурации есть ошибки, Terraform на них укажет.

      4. Примените изменения конфигурации:

        terraform apply

      5. Подтвердите изменения: введите в терминале слово yes и нажмите Enter.

      ВМ группы будут удалены в старой зоне доступности. Проверить изменения можно в консоли управления или с помощью команды CLI:

      yc compute instance-group get <имя_группы_ВМ>

    Воспользуйтесь методом REST API update для ресурса InstanceGroup или вызовом gRPC API InstanceGroupService/Update.

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