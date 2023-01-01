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Yandex Compute Cloud

Yandex Compute Cloud

Сервис Yandex Compute Cloud предоставляет масштабируемые вычислительные мощности для создания виртуальных машин и управления ими. Сервис поддерживает прерываемые виртуальные машины, а также отказоустойчивые группы виртуальных машин.
Вы можете подключать к виртуальным машинам диски с образами на базе OC Linux, доступные в Marketplace. Каждый диск автоматически реплицируется внутри своей зоны доступности, что обеспечивает надежное хранение данных. Также, для удобного переноса данных с одного диска на другой, Compute Cloud поддерживает снимки дисков.
Инфраструктура Yandex Cloud защищена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ.
Для сервиса действует соглашение об уровне обслуживания. Уровень обслуживания сервиса определен в документе Уровень обслуживания Yandex Compute Cloud.