Подключиться
Yandex Cloud Desktop

Подключиться к рабочему столу

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Для подключения к рабочему столу используется Remote Desktop Protocol (RDP).

Подготовка к подключению

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором был создан рабочий стол.
  2. В списке сервисов выберите Cloud Desktop.
  3. На панели слева выберите Рабочие столы.
  4. Выберите рабочий стол, созданный ранее.
  5. В области Доступ напротив пользовательского аккаунта нажмите значок и выберите Сбросить пароль.
    После сброса временный пароль будет скопирован в буфер обмена. Сохраните его, он потребуется далее.
  6. Нажмите Загрузить RDP-файл.
  7. Подключитесь к рабочему столу.

Подключение к рабочему столу

  1. Запустите загруженный RDP-файл и нажмите Подключиться.
  2. Для подключения используйте временный пароль, сохраненный ранее.
  3. После входа пользователю потребуется придумать и ввести новый пароль. Этот пароль будет использоваться для дальнейшей работы.
  1. Установите и запустите Microsoft Remote Desktop (бесплатный официальный RDP-клиент для Mac).
  2. Запустите загруженный RDP-файл и нажмите Подключиться.
  3. Для подключения используйте временный пароль, сохраненный ранее.
  4. После входа пользователю потребуется придумать и ввести новый пароль. Этот пароль будет использоваться для дальнейшей работы.

См. также

  1. Установите Remmina (бесплатный RDP-клиент для Linux) с помощью команд:

    sudo apt-add-repository ppa:remmina-ppa-team/remmina-next
sudo apt-get update
sudo apt-get install remmina remmina-plugin-rdp

  2. Запустите загруженный RDP-файл и нажмите Подключиться.

  3. Для подключения используйте временный пароль, сохраненный ранее.

  4. После входа пользователю потребуется придумать и ввести новый пароль. Этот пароль будет использоваться для дальнейшей работы.

См. также

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