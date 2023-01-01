Подключиться к рабочему столу
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Для подключения к рабочему столу используется Remote Desktop Protocol (RDP).
Подготовка к подключению
Консоль управления
- В консоли управления выберите каталог, в котором был создан рабочий стол.
- В списке сервисов выберите Cloud Desktop.
- На панели слева выберите Рабочие столы.
- Выберите рабочий стол, созданный ранее.
- В области Доступ напротив пользовательского аккаунта нажмите значок
и выберите Сбросить пароль.
После сброса временный пароль будет скопирован в буфер обмена. Сохраните его, он потребуется далее.
- Нажмите Загрузить RDP-файл.
- Подключитесь к рабочему столу.
Подключение к рабочему столу
Windows
macOS
Linux
- Запустите загруженный RDP-файл и нажмите Подключиться.
- Для подключения используйте временный пароль, сохраненный ранее.
- После входа пользователю потребуется придумать и ввести новый пароль. Этот пароль будет использоваться для дальнейшей работы.
- Установите и запустите Microsoft Remote Desktop (бесплатный официальный RDP-клиент для Mac).
- Запустите загруженный RDP-файл и нажмите Подключиться.
- Для подключения используйте временный пароль, сохраненный ранее.
- После входа пользователю потребуется придумать и ввести новый пароль. Этот пароль будет использоваться для дальнейшей работы.
См. также
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Установите Remmina (бесплатный RDP-клиент для Linux) с помощью команд:
sudo apt-add-repository ppa:remmina-ppa-team/remmina-next sudo apt-get update sudo apt-get install remmina remmina-plugin-rdp
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Запустите загруженный RDP-файл и нажмите Подключиться.
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Для подключения используйте временный пароль, сохраненный ранее.
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После входа пользователю потребуется придумать и ввести новый пароль. Этот пароль будет использоваться для дальнейшей работы.