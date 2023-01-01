Создать группу рабочих столов
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Консоль управления
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В консоли управления выберите каталог, в котором будет создана группа рабочих столов.
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В списке сервисов выберите Cloud Desktop.
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Нажмите кнопку Создать группу рабочих столов.
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Введите имя и описание группы рабочих столов.
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В блоке Вычислительные ресурсы:
- Выберите платформу.
- Укажите гарантированную долю и необходимое количество vCPU, а также объем RAM.
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В блоке Сетевые настройки выберите облачную сеть и подсети из списка.
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Нажмите кнопку Создать.