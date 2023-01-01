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Yandex Cloud Desktop

Создать группу рабочих столов

Статья создана

    1. В консоли управления выберите каталог, в котором будет создана группа рабочих столов.

    2. В списке сервисов выберите Cloud Desktop.

    3. Нажмите кнопку Создать группу рабочих столов.

    4. Введите имя и описание группы рабочих столов.

    5. В блоке Вычислительные ресурсы:

    6. В блоке Сетевые настройки выберите облачную сеть и подсети из списка.

    7. Нажмите кнопку Создать.