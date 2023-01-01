Сервисы
Решения
Почему Yandex Cloud
Сообщество
Тарифы
Документация
Связаться с нами
Подключиться
Yandex Cloud Desktop
Начало работы
Пошаговые инструкции
Все инструкции
Группы рабочих столов
Создать группу рабочих столов
Изменить права доступа к группе рабочих столов
Удалить группу рабочих столов
Рабочие столы
Создать рабочий стол
Подключиться к рабочему столу
Сбросить пароль пользователя для рабочего стола
Удалить рабочий стол
Концепции
Рабочие столы и их группы
Квоты и лимиты
Правила тарификации
Пошаговые инструкции
Все инструкции
Пошаговые инструкции для Cloud Desktop
Статья создана
Yandex Cloud
Группы рабочих столов
Рабочие столы
Группы рабочих столов
Создать группу рабочих столов
Изменить права доступа к группе рабочих столов
Удалить группу рабочих столов
Рабочие столы
Создать рабочий стол
Подключиться к рабочему столу
Сбросить пароль пользователя для рабочего стола
Удалить рабочий стол
Была ли статья полезна?
Да
Нет
В этой статье:
Группы рабочих столов
Рабочие столы