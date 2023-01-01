Рабочие столы и их группы
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Основной ресурс сервиса Cloud Desktop — рабочий стол. Это виртуальное рабочее пространство под управлением ОС Windows, развернутое в инфраструктуре Yandex Cloud.
Один рабочий стол закрепляется за одним пользователем организации, созданной в Organization. Для подключения к рабочему столу используется Remote Desktop Protocol (RDP).
Каждый рабочий стол относится к группе рабочих столов. Для всех рабочих столов в группе используются одинаковые вычислительные ресурсы и одна и та же сеть.