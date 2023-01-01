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Yandex Cloud Desktop

PREVIEWYandex Cloud Desktop

Cервис Yandex Cloud Desktop находится на стадии Preview.
Сервис Yandex Cloud Desktop позволяет организовать и управлять виртуальной инфраструктурой рабочих столов.
Работать с сервисом можно с помощью консоли управления Yandex Cloud.