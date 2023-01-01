PREVIEWYandex Cloud Desktop
Cервис Yandex Cloud Desktop находится на стадии Preview.
Сервис Yandex Cloud Desktop позволяет организовать и управлять виртуальной инфраструктурой рабочих столов.
Работать с сервисом можно с помощью консоли управления Yandex Cloud.
Начало работы
Создайте рабочий стол и подключитесь к нему
Пошаговые инструкции
Инструкции по выполнению рутинных операций
Концепции
Узнайте об основных понятиях сервиса — рабочих столах и их группах
Квоты и лимиты
Технические и организационные ограничения сервиса