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Cloud Apps

Metrics Collector

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Приложение по таймеру собирает информацию об использовании ресурсов Yandex Cloud и записывает полученные значения в сервис Yandex Monitoring.

Необходимые платные ресурсы

В стоимость ресурсов для приложения входит плата за количество вызовов функции, вычислительные ресурсы, выделенные для выполнения функции, и исходящий трафик (см. тарифы Yandex Cloud Functions).

Разверните приложение

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором хотите развернуть приложение.
  2. Выберите сервис Cloud Apps.
  3. На панели слева выберите Магазин приложений.
  4. Выберите Metrics Collector и нажмите кнопку Использовать.
  5. Укажите:
    • Имя приложения.
    • (опционально) Описание приложения.
    • Сервисный аккаунт с ролью admin на каталог или выберите Автоматически, чтобы нужный сервисный аккаунт создался при установке приложения. От имени этого сервисного аккаунта будут создаваться ресурсы приложения.
  6. Нажмите кнопку Установить и дождитесь, пока приложение установится.
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