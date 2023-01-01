Image Resizer
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Приложение автоматически обнаруживает изображения, загруженные в директорию Yandex Object Storage, изменяет разрешение этих изображений и сохраняет их в новую директорию. Желаемое разрешение задается при создании приложения.
Используйте, если разрабатываете сервисы любого типа, которые взаимодействуют с изображениями.
Необходимые платные ресурсы
В стоимость ресурсов для приложения входят:
- Плата за количество вызовов функции, вычислительные ресурсы, выделенные для выполнения функции, и исходящий трафик (см. тарифы Yandex Cloud Functions).
- Плата за хранение данных в бакете (см. тарифы Yandex Object Storage )
Разверните приложение
- В консоли управления выберите каталог, в котором хотите развернуть приложение.
- Выберите сервис Cloud Apps.
- На панели слева выберите Магазин приложений.
- Выберите Image Resizer и нажмите кнопку Использовать.
- Укажите:
- Имя приложения.
- (опционально) Описание приложения.
- Сервисный аккаунт с ролью
adminна каталог или выберите Автоматически, чтобы нужный сервисный аккаунт создался при установке приложения. От имени этого сервисного аккаунта будут создаваться ресурсы приложения.
- Бакет Object Storage.
- Директорию с исходными изображениями.
- Целевую директорию.
- Размеры результирующего изображения.
- Нажмите кнопку Установить и дождитесь, пока приложение установится.