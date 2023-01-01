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Cloud Apps

Image Resizer

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Приложение автоматически обнаруживает изображения, загруженные в директорию Yandex Object Storage, изменяет разрешение этих изображений и сохраняет их в новую директорию. Желаемое разрешение задается при создании приложения.

Используйте, если разрабатываете сервисы любого типа, которые взаимодействуют с изображениями.

Необходимые платные ресурсы

В стоимость ресурсов для приложения входят:

  • Плата за количество вызовов функции, вычислительные ресурсы, выделенные для выполнения функции, и исходящий трафик (см. тарифы Yandex Cloud Functions).
  • Плата за хранение данных в бакете (см. тарифы Yandex Object Storage )

Разверните приложение

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором хотите развернуть приложение.
  2. Выберите сервис Cloud Apps.
  3. На панели слева выберите Магазин приложений.
  4. Выберите Image Resizer и нажмите кнопку Использовать.
  5. Укажите:
    • Имя приложения.
    • (опционально) Описание приложения.
    • Сервисный аккаунт с ролью admin на каталог или выберите Автоматически, чтобы нужный сервисный аккаунт создался при установке приложения. От имени этого сервисного аккаунта будут создаваться ресурсы приложения.
    • Бакет Object Storage.
    • Директорию с исходными изображениями.
    • Целевую директорию.
    • Размеры результирующего изображения.
  6. Нажмите кнопку Установить и дождитесь, пока приложение установится.
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