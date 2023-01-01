Порог оплаты
Порог оплаты — это отрицательный баланс лицевого счета. Порог оплаты представляет собой реализацию постоплатной модели использования Yandex Cloud. Другими словами — это граница, после которой Yandex Cloud имеет право:
- потребовать погашения задолженности до наступления отчетного периода;
- приостановить использование ресурсов.
Срок действия порога оплаты — 1 месяц.
Порог оплаты действует только когда в качестве метода оплаты выбрана оплата картой. В этом случае при достижении порога в целях погашения задолженности произойдет попытка списания средств с карты.
Внимание
Порог оплаты и итоговая задолженность на момент блокировки могут отличаться, так как доступ к ресурсам приостанавливается не сразу. Таким образом, порог оплаты не гарантирует, что отрицательный баланс не выйдет за границы порога.
Размер порога оплаты
Размер порога оплаты рассчитывается индивидуально и может зависеть от совокупности факторов, в том числе от:
- типа платежного аккаунта;
- объема потребляемых ресурсов;
- вашей финансовой надежности.
Информация о размере порога оплаты представлена в консоли управления.
Подключение порога оплаты
Порог оплаты подключается автоматически после активации платной версии и завершения первого отчетного периода.
Использование порога оплаты
Порог оплаты используется только при отсутствии грантов и только если баланс лицевого счета (ЛС) равен нулю. При использовании порога оплаты у вас появляется задолженность — отрицательный баланс ЛС.
Если вы оплачиваете ресурсы Yandex Cloud с банковского счета, порог оплаты не применяется.
Погашение задолженности
Погасить задолженность необходимо в установленные договором сроки. Способ погашения зависит от вашего юридического статуса. Для погашения задолженности нельзя использовать гранты.
Примечание
Мы рекомендуем самостоятельно отслеживать расход средств с лицевого счета и пополнять счет до положительного значения. Если баланс вашего лицевого счета превысит порог оплаты или вы не оплатите возникшую задолженность в установленные договором сроки, Yandex Cloud оставляет за собой право изменить статус вашего платежного аккаунта на SUSPENDED.
Дополнительную информацию см. в следующих разделах:
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Физическим лицам
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Организациям и ИП: