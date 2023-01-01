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Порог оплаты

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Порог оплаты — это отрицательный баланс лицевого счета. Порог оплаты представляет собой реализацию постоплатной модели использования Yandex Cloud. Другими словами — это граница, после которой Yandex Cloud имеет право:

  • потребовать погашения задолженности до наступления отчетного периода;
  • приостановить использование ресурсов.

Срок действия порога оплаты — 1 месяц.

Порог оплаты действует только когда в качестве метода оплаты выбрана оплата картой. В этом случае при достижении порога в целях погашения задолженности произойдет попытка списания средств с карты.

Внимание

Порог оплаты и итоговая задолженность на момент блокировки могут отличаться, так как доступ к ресурсам приостанавливается не сразу. Таким образом, порог оплаты не гарантирует, что отрицательный баланс не выйдет за границы порога.

Размер порога оплаты

Размер порога оплаты рассчитывается индивидуально и может зависеть от совокупности факторов, в том числе от:

Информация о размере порога оплаты представлена в консоли управления.

Подключение порога оплаты

Порог оплаты подключается автоматически после активации платной версии и завершения первого отчетного периода.

Использование порога оплаты

Порог оплаты используется только при отсутствии грантов и только если баланс лицевого счета (ЛС) равен нулю. При использовании порога оплаты у вас появляется задолженность — отрицательный баланс ЛС.

Если вы оплачиваете ресурсы Yandex Cloud с банковского счета, порог оплаты не применяется.

Погашение задолженности

Погасить задолженность необходимо в установленные договором сроки. Способ погашения зависит от вашего юридического статуса. Для погашения задолженности нельзя использовать гранты.

Примечание

Мы рекомендуем самостоятельно отслеживать расход средств с лицевого счета и пополнять счет до положительного значения. Если баланс вашего лицевого счета превысит порог оплаты или вы не оплатите возникшую задолженность в установленные договором сроки, Yandex Cloud оставляет за собой право изменить статус вашего платежного аккаунта на SUSPENDED.

Дополнительную информацию см. в следующих разделах:

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