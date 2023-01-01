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Yandex Cloud Backup

Подключение виртуальных машин Compute Cloud к Cloud Backup

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Если вы хотите создавать резервные копии виртуальной машины Yandex Compute Cloud в сервисе Yandex Cloud Backup, ее нужно подключить к сервису и корректно настроить.

Подключить виртуальную машину к Cloud Backup можно при ее создании, выбрав соответствующую опцию. Опция появляется, только если на ВМ устанавливается поддерживаемая операционная система. Подробнее о подключении см. в инструкции.

Чтобы подключение работало корректно, при создании ВМ к ней нужно привязать сервисный аккаунт с ролью backup.editor, публичный IP-адрес и группу безопасности с определенными правилами (если эта функциональность включена в вашем облаке).

После подключения к Cloud Backup и настройки виртуальную машину нужно привязать к политике резервного копирования.

Поддерживаемые операционные системы

Cloud Backup поддерживает резервное копирование виртуальных машин с операционной системой Ubuntu версий 20.04 и ниже.

ОС должна быть установлена из публичного образа (продукта Cloud Marketplace). При создании ВМ можно выбрать ОС напрямую либо использовать образ или снимок диска с другой ВМ, если ОС на нее тоже устанавливалась из публичного образа.

Позже в Cloud Backup будут поддержаны Ubuntu 22.04 и CentOS 7.

Сервисный аккаунт

Сервисный аккаунт — специальный аккаунт, от имени которого копии ВМ создаются и загружаются в хранилище Cloud Backup.

Когда вы создаете ВМ, для которой хотите настроить резервное копирование в Cloud Backup, к ВМ нужно привязать сервисный аккаунт с ролью backup.editor.

Вы можете назначить роль существующему сервисному аккаунту или создать сервисный аккаунт с нужными ролями.

Публичный IP-адрес

ВМ, подключенная к Cloud Backup, должна обмениваться данными с серверами провайдера резервного копирования. Для этого при создании ВМ к ней нужно привязать публичный IP-адрес Yandex Virtual Private Cloud.

Использование публичного IP-адреса тарифицируется. Подробнее см. в разделе Правила тарификации для Virtual Private Cloud.

Группы безопасности

Примечание

Группы безопасности находятся на стадии Preview. Если они недоступны в вашей сети, для ресурсов будет разрешен весь входящий и исходящий трафик и дополнительной настройки не требуется.

Группы безопасности позволяют управлять доступом ВМ к ресурсам Yandex Cloud или ресурсам в интернете.

Чтобы ВМ могла обмениваться данными с серверами провайдера резервного копирования, при ее создании и подключении к Cloud Backup нужно выбрать группу безопасности, которая разрешает исходящий TCP-трафик на диапазон адресов 193.32.199.0/24 на порты 443, 7770-7800, 43234 и 45284. Для этого в группе можно создать следующие (или более широкие) правила:

Диапазон портов Протокол Тип назначения Назначение
443 TCP CIDR 193.32.199.0/24
7770-7800 TCP CIDR 193.32.199.0/24
43234 TCP CIDR 193.32.199.0/24
45284 TCP CIDR 193.32.199.0/24

Вы можете добавить правила в существующую группу безопасности или создать группу с нужными правилами.

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