Подключение виртуальных машин Compute Cloud к Cloud Backup
Если вы хотите создавать резервные копии виртуальной машины Yandex Compute Cloud в сервисе Yandex Cloud Backup, ее нужно подключить к сервису и корректно настроить.
Подключить виртуальную машину к Cloud Backup можно при ее создании, выбрав соответствующую опцию. Опция появляется, только если на ВМ устанавливается поддерживаемая операционная система. Подробнее о подключении см. в инструкции.
Чтобы подключение работало корректно, при создании ВМ к ней нужно привязать сервисный аккаунт с ролью
backup.editor, публичный IP-адрес и группу безопасности с определенными правилами (если эта функциональность включена в вашем облаке).
После подключения к Cloud Backup и настройки виртуальную машину нужно привязать к политике резервного копирования.
Поддерживаемые операционные системы
Cloud Backup поддерживает резервное копирование виртуальных машин с операционной системой Ubuntu версий 20.04 и ниже.
ОС должна быть установлена из публичного образа (продукта Cloud Marketplace). При создании ВМ можно выбрать ОС напрямую либо использовать образ или снимок диска с другой ВМ, если ОС на нее тоже устанавливалась из публичного образа.
Позже в Cloud Backup будут поддержаны Ubuntu 22.04 и CentOS 7.
Сервисный аккаунт
Сервисный аккаунт — специальный аккаунт, от имени которого копии ВМ создаются и загружаются в хранилище Cloud Backup.
Когда вы создаете ВМ, для которой хотите настроить резервное копирование в Cloud Backup, к ВМ нужно привязать сервисный аккаунт с ролью
backup.editor.
Вы можете назначить роль существующему сервисному аккаунту или создать сервисный аккаунт с нужными ролями.
Публичный IP-адрес
ВМ, подключенная к Cloud Backup, должна обмениваться данными с серверами провайдера резервного копирования. Для этого при создании ВМ к ней нужно привязать публичный IP-адрес Yandex Virtual Private Cloud.
Использование публичного IP-адреса тарифицируется. Подробнее см. в разделе Правила тарификации для Virtual Private Cloud.
Группы безопасности
Примечание
Группы безопасности находятся на стадии Preview. Если они недоступны в вашей сети, для ресурсов будет разрешен весь входящий и исходящий трафик и дополнительной настройки не требуется.
Группы безопасности позволяют управлять доступом ВМ к ресурсам Yandex Cloud или ресурсам в интернете.
Чтобы ВМ могла обмениваться данными с серверами провайдера резервного копирования, при ее создании и подключении к Cloud Backup нужно выбрать группу безопасности, которая разрешает исходящий TCP-трафик на диапазон адресов
193.32.199.0/24 на порты
443,
7770-7800,
43234 и
45284. Для этого в группе можно создать следующие (или более
широкие) правила:
|Диапазон портов
|Протокол
|Тип назначения
|Назначение
|443
|TCP
|CIDR
|193.32.199.0/24
|7770-7800
|TCP
|CIDR
|193.32.199.0/24
|43234
|TCP
|CIDR
|193.32.199.0/24
|45284
|TCP
|CIDR
|193.32.199.0/24
Вы можете добавить правила в существующую группу безопасности или создать группу с нужными правилами.