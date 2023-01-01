Справочник аудитных логов Yandex Audit Trails
Статья создана
В Audit Trails поддерживается отслеживание событий уровня конфигурации (Control Plane) для Yandex Application Load Balancer. Подробнее см. Аудитный лог событий уровня конфигурации.
Значение поля
event_type (тип события) определяется сервисом-источником события.
Общий вид значения:
yandex.cloud.audit.apploadbalancer.<имя_события>
|Имя события
|Описание
|
AddBackendGroupBackend
|Добавление бэкенда в группу бэкендов
|
AddLoadBalancerListener
|Добавление обработчика в балансировщик
|
AddLoadBalancerSniMatch
|Добавление SNI-обработчика в балансировщик
|
AddTargetGroupTargets
|Добавление ВМ в целевую группу
|
CreateBackendGroup
|Создание группы бэкендов
|
CreateHttpRouter
|Создание HTTP-роутера
|
CreateLoadBalancer
|Создание балансировщика
|
CreateTargetGroup
|Создание целевой группы
|
CreateVirtualHost
|Создание виртуального хоста
|
DeleteBackendGroup
|Удаление группы бэкендов
|
DeleteHttpRouter
|Удаление HTTP-роутера
|
DeleteLoadBalancer
|Удаление балансировщика
|
DeleteTargetGroup
|Удаление целевой группы
|
DeleteVirtualHost
|Удаление виртуального хоста
|
RemoveBackendGroupBackend
|Удаление бэкенда из группы бэкендов
|
RemoveLoadBalancerListener
|Удаление обработчика из балансировщика
|
RemoveLoadBalancerSniMatch
|Удаление SNI-обработчика из балансировщика
|
RemoveTargetGroupTargets
|Удаление ВМ из целевой группы
|
RemoveVirtualHostRoute
|Удаление маршрута виртуального хоста
|
StartLoadBalancer
|Запуск балансировщика
|
StopLoadBalancer
|Остановка балансировщика
|
UpdateBackendGroup
|Изменение группы бэкендов
|
UpdateBackendGroupBackend
|Изменение бэкенда в группе бэкендов
|
UpdateHttpRouter
|Изменение HTTP-роутера
|
UpdateLoadBalancer
|Изменение балансировщика
|
UpdateLoadBalancerListener
|Изменение обработчика в балансировщике
|
UpdateLoadBalancerSniMatch
|Изменение SNI-обработчика в балансировщике
|
UpdateTargetGroup
|Изменение целевой группы
|
UpdateVirtualHost
|Изменение виртуального хоста
|
UpdateVirtualHostRoute
|Изменение маршрута виртуального хоста