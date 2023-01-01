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Yandex Application Load Balancer

Справочник аудитных логов Yandex Audit Trails

Статья создана

В Audit Trails поддерживается отслеживание событий уровня конфигурации (Control Plane) для Yandex Application Load Balancer. Подробнее см. Аудитный лог событий уровня конфигурации.

Значение поля event_type (тип события) определяется сервисом-источником события.

Общий вид значения:

yandex.cloud.audit.apploadbalancer.<имя_события>
Имя события Описание
AddBackendGroupBackend Добавление бэкенда в группу бэкендов
AddLoadBalancerListener Добавление обработчика в балансировщик
AddLoadBalancerSniMatch Добавление SNI-обработчика в балансировщик
AddTargetGroupTargets Добавление ВМ в целевую группу
CreateBackendGroup Создание группы бэкендов
CreateHttpRouter Создание HTTP-роутера
CreateLoadBalancer Создание балансировщика
CreateTargetGroup Создание целевой группы
CreateVirtualHost Создание виртуального хоста
DeleteBackendGroup Удаление группы бэкендов
DeleteHttpRouter Удаление HTTP-роутера
DeleteLoadBalancer Удаление балансировщика
DeleteTargetGroup Удаление целевой группы
DeleteVirtualHost Удаление виртуального хоста
RemoveBackendGroupBackend Удаление бэкенда из группы бэкендов
RemoveLoadBalancerListener Удаление обработчика из балансировщика
RemoveLoadBalancerSniMatch Удаление SNI-обработчика из балансировщика
RemoveTargetGroupTargets Удаление ВМ из целевой группы
RemoveVirtualHostRoute Удаление маршрута виртуального хоста
StartLoadBalancer Запуск балансировщика
StopLoadBalancer Остановка балансировщика
UpdateBackendGroup Изменение группы бэкендов
UpdateBackendGroupBackend Изменение бэкенда в группе бэкендов
UpdateHttpRouter Изменение HTTP-роутера
UpdateLoadBalancer Изменение балансировщика
UpdateLoadBalancerListener Изменение обработчика в балансировщике
UpdateLoadBalancerSniMatch Изменение SNI-обработчика в балансировщике
UpdateTargetGroup Изменение целевой группы
UpdateVirtualHost Изменение виртуального хоста
UpdateVirtualHostRoute Изменение маршрута виртуального хоста
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