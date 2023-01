Отказоустойчивая платформа на базе Kubernetes для жилищной экосистемы ВТБ

Для управления базами данных в облаке использовались сервисы платформы данных: Yandex Managed Service for MongoDB, Yandex Managed Service for ClickHouse и Yandex Managed Service for PostgreSQL. Переезд проходил по частям в течение двух дней. Сначала специалисты «Метра квадратного» делали бэкап текущей базы, переносили ее в облако, переключали сервис на новую базу и затем перезаливали разницу, которая образовалась за время переноса. Нагрузка на платформу на тот момент была небольшая, и все эти процессы прошли для пользователей незаметно. «Метр квадратный» мигрировал в облако до того, как в Yandex Cloud начал работать сервис Data Transfer, который позволяет существенно упростить этот процесс: теперь все настройки можно сделать в его консоли управления за несколько минут, миграция пройдет с минимальным простоем приложений, а в случае сбоя сервис автоматически начнет миграцию с предыдущего этапа.

После завершения переноса провели тестирование и переключили записи в DNS, а в течение следующего месяца переносили около 15 ТБ данных в объектное S3-хранилище Yandex Object Storage.