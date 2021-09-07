Отказоустойчивая платформа на базе Kubernetes для жилищной экосистемы ВТБ

Жилищная экосистема ВТБ «Метр квадратный» — открытая цифровая платформа для работы в сфере недвижимости, которой ежемесячно пользуются около 60 тысяч уникальных пользователей: покупателей недвижимости и риелторов. Она состоит из крупных сервисов: поиск квартир, база объявлений для риелторов, ипотечное кредитование и гарантия сделки.

Платформу запустили в 2019 году и изначально проектировали таким образом, чтобы вся инфраструктура размещалась в облаке. Работа ресурса построена на 150 микросервисах, половина из которых была развернута в среде Kubernetes, а вторая половина — на выделенных виртуальных машинах с Docker.

Еще когда проект был на стадии MVP и им пользовались первые несколько тысяч посетителей, команда начала готовиться к росту и планировать масштабирование. Необходимо было решить две приоритетные технические задачи: поддерживать стабильную работу при росте нагрузки и сделать работу с сервисами более управляемой.

Платформе «Метр квадратный» было нужно, чтобы:

провайдер предоставлял большое количество сервисов как услугу, и инженеры внутри команды меньше времени тратили на администрирование и больше на развитие ресурса;

доступ к управлению возможностями облака был у команды, и она могла оперативно менять настройки;

дата-центры располагались в разных локациях, чтобы была возможность организовать безотказную работу платформы: спроектировать работу таким образом, чтобы при отказе одного из них другие полностью справлялись со всей нагрузкой;

ЦОД располагались на территории России, а сервис имел аттестат соответствия ИСПДн требованиям безопасности информации и персональных данных, который нужен по федеральному закону № 152-ФЗ «О персональных данных».

Чтобы принять решение, компания запросила тестовый доступ у нескольких облачных провайдеров и в течение двух месяцев проводила тестирование: сравнивала характеристики, результаты запуска бенчмарков на разных стендах, количество и возможности платформенных сервисов, проверяла работоспособность Terraform.

Остановили свой выбор на управляемых сервисах Yandex Cloud, которые предоставляются в составе платформы данных — комплексной экосистемы для хранения и обработки данных. «Метр квадратный» получает доступ как к самим сервисам, так и к средствам их интеграции друг с другом. Настройка осуществляется через панель управления, а круглосуточная техническая поддержка Yandex Cloud готова оперативно ответить на сложные вопросы, которые не удалось решить самостоятельно.

Дата-центры Yandex Cloud есть в трех областях: Московской, Владимирской и Рязанской. Инфраструктура каждого из них называется зоной доступности и предоставляется Yandex Cloud по умолчанию. Работа каждой зоны доступности независима от двух других, что позволяет организовать отказоустойчивую работу. Вся инфраструктура Yandex Cloud имеет сертификацию, позволяющую хранить персональные данные пользователей, и соответствует требованиям 152-ФЗ.