Как Skyeng сэкономили 30% на серверах и увеличили их производительность

На момент миграции в Skyeng было около 80 разработчиков (сейчас более 200). У каждого есть своя облачная копия всей обучающей платформы.

Типичный тестовый сервер, с которым имеет дело каждый разработчик, содержал на момент миграции следующую конфигурацию: два ядра CPU, 8 ГБ RAM, 50 ГБ SSD. Раньше эти серверы располагались в Amazon Web Services. Тарифный план предоставлял каждому серверу 3 IOPS/ГБ, т. е. 150 операций с диском в секунду. Компания росла, и разработчикам стало этого не хватать. У текущего облачного провайдера снять ограничения на количество операций, не увеличив объем SSD или не переходя на инстансы типа С, было нельзя.

Также, чтобы организовать быструю и бесперебойную работу при использовании удаленного XDebug, команде нужен был стабильно хороший пинг до серверов. У текущего провайдера средний пинг составлял 100 мс, из Москвы — 50 мс, так что возникали ощутимые задержки.

В Skyeng приняли решение сменить облачного провайдера и перейти на Yandex Cloud для тестовых окружений. Ключевым фактором для перехода была возможность получить серверы с необходимыми техническими характеристиками без ограничения на дисковые операции и с требуемым пингом.