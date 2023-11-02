Как RocketData мигрировала в Yandex Cloud и вдвое масштабировала проект

Проект вместе с базой данных изначально размещался на одном сервере и с архитектурной точки зрения был монолитным. С появлением новых клиентов количество серверов стало увеличиваться, и у компании возникла необходимость в бесшовном развёртывании системы в рабочей среде.

Чтобы автоматизировать этот процесс, инженеры RocketData использовали Docker и Nginx в качестве балансировщика нагрузки. Запуск реализовали в полуавтоматическом режиме с помощью скрипта, но иногда это решение сбоило.

Чтобы улучшить ситуацию, команда решила описать инфраструктуру с помощью системы управления конфигурациями Ansible, но это всё равно не покрывало все кейсы.

Процесс развёртывания и запуска продуктов не изменился даже после переноса частей проекта на микросервисную архитектуру и перехода на распределённую инфраструктуру, которую развернули на 6 серверах.

Спустя несколько лет стало очевидно, что процесс развёртывания слишком трудозатратный и нестабильный для текущего состояния проекта. RocketData решила перейти на гибридную инфраструктуру. На собственных серверах оставили базы данных и воркеры, а для оркестрации контейнеризованных приложений начали использовать управляемый сервис Kubernetes®, размещённый у облачного провайдера. Вопрос бесшовного обновления удалось решить, но компания столкнулась с проблемой маршрутизации трафика между собственными серверами и облаком, а также сложностями с работой пайплайна развёртывания в гибридной инфраструктуре. На фоне этих проблем также возникли сложности с поддержкой провайдера и качеством предложенных решений.

На сегодня компания уже стала международной, количество микросервисов превысило 15, а баз данных выросло до 5. Стало понятно, что нужны большие изменения в инфраструктуре проекта. Разработанные на базе монолитно‑микросервисной архитектуры продукты, входящие в платформу RосketData, во многом автономны. Компания решила упростить поддержку пайплайна развёртывания, использовав управляемые сервисы облачной платформы для работы с данными.

Команда RосketData начала перенос проекта в Yandex Cloud. Ключевыми в развёрнутой инфраструктуре стали сервисы платформы данных Yandex Cloud.

При переносе был нужен рефакторинг части приложений для работы с управляемыми базами данных. Также пришлось адаптировать приложения к менее производительному железу на узлах сети. Перенос занял около месяца.

Миграция проходила в несколько этапов: сначала описали с помощью Terraform тестовую инфраструктуру, далее доработали сами приложения и протестировали изменения. После этого развернули рабочее окружение, с реальными проектами клиентов и актуальными данными.

В процессе миграции команда столкнулась с ограничениями в облачных базах, но к этому удалось быстро адаптироваться. Кроме того, выяснилось, что оборудование работает на более низких частотах процессора. Чтобы решить эту проблему, пришлось распараллеливать задачи либо использовать большее количество воркеров.

В качестве масштабируемого облачного хранилища выбрали Yandex Object Storage, для которого были созданы скрипты для различных вариантов выгрузки данных. Там развёрнуто 24 бакета с 9 ТБ данных. В хранилище размещают разнообразный контент — от картинок клиентов для сервиса фотографий до виджета геолокации «Сторлокатор» для вставки на сайт клиентов.

Для сбора и анализа данных, а также разработки и администрирования продукта RocketData использовала:

Микросервисы продукта запущены в контейнерах Yandex Managed Service for Kubernetes®. Всего было создано три кластера — продакшен, препродакшен и внутренний кластер для ресурсов компании.

Также RocketData использует Yandex Compute Cloud. Вычислительные мощности легко масштабируются, а виртуальными машинами можно управлять через облачную консоль или с помощью Terraform. Это позволило сократить время выполнения рутинных задач до минимума.

Для внесения изменений в конфигурацию инфраструктуры и автоматизации рутинных задач компания применяет Terraform‑модули платформы Yandex Cloud, такие как yandex‑cloud/yandex, cloudflare/cloudflare, kubernetes, helm, а также самостоятельно разработанные модули.

Они используются для:

создания в Kubernetes пространства имён (namespace), токенов vault, GitLab Container Registry, а также генерации секретов TLS;

описания кодом статичных приложений: Nginx Ingress, RabbitMQ, Cert‑Manager;

создания новой базы данных для нового микросервиса с генерацией пароля по требованиям компании;

создания субдоменов.

Кроме того, для управления облачными сетями компания использует Yandex Virtual Private Cloud. Сервис Yandex Cloud CDN отвечает за организацию сети доставки контента некоторых бакетов (например, «Сторлокатор» и «Менеджер фото») и ускорения доставки. Отказоустойчивость приложений обеспечивает Yandex Network Load Balancer.

После миграции RocketData начали применять сервис Yandex Load Testing для расчёта частоты запросов к кластеру препродакшен.

Кроме того, в работе RосketData задействован сервис Yandex Translate для перевода отзывов, которые обрабатывает ML‑модель.