Опыт перехода на микросервисную архитектуру от «Ренессанс Жизнь»

Стабилизировав объём ресурсов, потребляемых по модели pay as you go, клиент решил зарезервировать эти ресурсы на длительный срок. Это позволило дополнительно оптимизировать стоимость решения. Изначально проект запускали на базе IPsec-инстансов, расположенных в разных зонах доступности для обеспечения высокой доступности. Сейчас клиент занимается подключением к услуге Yandex Cloud Interconnect, которая даёт возможность установить выделенное сетевое соединение между локальной инфраструктурой и Яндекс.Облаком, что позволяет организовать канал с высокой доступностью и низкими задержками.