Рефакторинг сервисов при миграции в Yandex Cloud: опыт Renault Россия и OpsGuru

В результате было принято решение двигаться дальше в облака, но для этого было необходимо вернуться к изучению стека технологий и подготовке новых требований.

Используемый стек:

Linux- и Windows-приложения.

Обширный список языков разработки.

Разные фреймворки и библиотеки.

Несколько типов баз данных.

Также был опыт запуска приложений поверх виртуальных машин с использованием различных средств автоматизации, таких как Ansible, Docker Compose, Docker Swarm и даже кластер Nomad.

При этом были выявлены следующие проблемы:

Отсутствие стандартов управления жизненным циклом приложений.

Большие вложения в администрирование баз данных.

Разные способы журналирования.

Сложность отслеживания изменений.

Чтобы использовать текущий стек в облаке и получать от этого максимум производительности, нужно было менять и стандартизировать подходы к администрированию и разработке. При создании новой инфраструктуры было решено опираться на следующие принципы и технологии:

Infrastructure as a code — для максимального упрощения администрирования инфраструктуры и хранения истории.

— для максимального упрощения администрирования инфраструктуры и хранения истории. Immutable-подход — для создания более стабильных приложений, менее зависимых от окружения.

— для создания более стабильных приложений, менее зависимых от окружения. Kubernetes ® — как единая, стандартизованная среда для управления сервисами, запущенными в Docker.

— как единая, стандартизованная среда для управления сервисами, запущенными в Docker. Управляемые базы данных — для уменьшения времени на обслуживание баз данных.

— для уменьшения времени на обслуживание баз данных. GitLab CI — для стандартизации методов непрерывной поставки, контроля качества и развертывания приложений.

Были добавлены требования:

Централизованное логирование всех событий, хранение истории логов приложений длительное время.

Наличие proxy-сервиса: * Для возможности полностью или частично ограничивать сервису доступ в интернет или к другим сервисам.

Для логирования всех запросов к внешним ресурсам.

Полное разграничение сред dev, stage и prod.

Web Application FW для контроля запросов из интернета к нашим сервисам.

Использование VPN для изоляции приложений на стадии разработки и тестирования.

Третий этап. Выбор партнера

Учитывая количество новых требований, частично противоречащих друг другу, и практик, которые во многом были новыми для компании, было очень сложно просчитать, сколько времени займет реализация новой инфраструктуры, адаптация legacy-приложений и обучение команд. Поэтому успех самостоятельного развертывания был не очевиден, и Yandex Cloud порекомендовала партнера: OpsGuru, глобальную технологическую компанию с фокусом на Cloud Engineering и Data Engineering. У них уже был опыт переезда в облако legacy-решений и эксплуатации необходимых сервисов.

Совместными решениями были обобщены требования к архитектуре и спрогнозированы сроки миграции — от 2 до 4 месяцев:

Резервирование

Изоляция и разделение ответственности

Мониторинг

Шаблоны Terraform + Terragrunt

Шаблоны GitLab CI + Helm

Быстрая сборка и выкатка версий

Динамическое масштабирование

Централизованное журналирование

Гибкая модель инфраструктуры

Стандартные процессы управления циклом разработки IT + dev + business

После анализа требований стало очевидно, что некоторые из них противоречат друг другу, например:

Стандартизация уменьшает издержки в долгосрочной перспективе, но конфликтует с наличием разных команд, стеков и подходов в уже разработанных приложениях.

Стандартизация мешает учитывать потребности каждой команды в отдельности.

Повторное использование ресурсов идет вразрез со скоростью разработки.

Использование управляемых сервисов может ускорить разработку, но повышает стоимость обслуживания.

И наконец, удовлетворение комплексным требованиям безопасности конфликтует со всем остальным.

Необходимо было решить, какие сервисы оставить как есть, а какие докеризировать и адаптировать к новым правилам.

Четвертый этап. Решение