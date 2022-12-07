Взросление стартапа: миграция проектной деятельности Pruffme в Yandex Tracker

IT‑компания Pruffme разрабатывает платформу для совместной работы и обучения, которая позволяет создавать и проводить видеоконференции, вебинары, курсы, тесты и опросы. На платформе можно устроить как классический вебинар со спикером и презентацией, так и видеовстречу коллег для брейншторма на онлайн‑доске, организовать работу с помощью визуальных инструментов mind map и kanban.

Pruffme появилась на рынке в 2015 году и очень активно развивается: у платформы появляются новые возможности, команда растёт, процессы разработки усложняются. Изначально для организации работы использовались онлайн‑редакторы, мессенджеры, бумажные носители. Проекты велись на страницах обычного онлайн‑документа.

Но поток задач, предложений, пожеланий, багов рос с такой скоростью, что продакт‑менеджеры стали тратить слишком много времени на приоритизацию. Приходилось искать информацию на сотнях страниц онлайн‑документов, чтобы найти нужную задачу. Естественно, скорость расширения функциональных возможностей платформы упала.

Перед Pruffme встал вопрос о поиске сервиса для ведения проектов, который бы упростил работу продакт‑менеджеров и упорядочил все задачи.

Компания рассматривала несколько вариантов, например, Atlassian с их сервисом Jira, но проведя тестирование и анализ рынка сделала свой выбор в пользу Yandex Tracker от Yandex Cloud. Основными причинами такого решения были следующие факторы: