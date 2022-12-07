Взросление стартапа: миграция проектной деятельности Pruffme в Yandex Tracker

О чём эта история
Pruffme — платформа для совместной работы и обучения в режиме реального времени. Чтобы обеспечить рост компании и систематизировать процессы разработки компания переехала в Yandex Tracker. Миграция на платформу Yandex Cloud позволила Pruffme сделать процессы разработки прозрачными, облегчить приоритизацию задач и усилить контроль над ними.
Задача компании
IT‑компания Pruffme разрабатывает платформу для совместной работы и обучения, которая позволяет создавать и проводить видеоконференции, вебинары, курсы, тесты и опросы. На платформе можно устроить как классический вебинар со спикером и презентацией, так и видеовстречу коллег для брейншторма на онлайн‑доске, организовать работу с помощью визуальных инструментов mind map и kanban.
Pruffme появилась на рынке в 2015 году и очень активно развивается: у платформы появляются новые возможности, команда растёт, процессы разработки усложняются. Изначально для организации работы использовались онлайн‑редакторы, мессенджеры, бумажные носители. Проекты велись на страницах обычного онлайн‑документа.
Но поток задач, предложений, пожеланий, багов рос с такой скоростью, что продакт‑менеджеры стали тратить слишком много времени на приоритизацию. Приходилось искать информацию на сотнях страниц онлайн‑документов, чтобы найти нужную задачу. Естественно, скорость расширения функциональных возможностей платформы упала.
Перед Pruffme встал вопрос о поиске сервиса для ведения проектов, который бы упростил работу продакт‑менеджеров и упорядочил все задачи.
Компания рассматривала несколько вариантов, например, Atlassian с их сервисом Jira, но проведя тестирование и анализ рынка сделала свой выбор в пользу Yandex Tracker от Yandex Cloud. Основными причинами такого решения были следующие факторы:
- Российское решение. Tracker хранит данные на территории Российской Федерации с учётом требований, установленных законодательством.
- Наличие всех нужных функций. Tracker удобно использовать как небольшим командам, так и крупным компаниям.
- Доверие к команде Яндекса. Tracker разработан с учётом опыта управления процессами Яндекса и используется всеми подразделениями компании.
Полная миграция в Tracker
Миграция в Yandex Tracker прошла быстро: с помощью инструментов сервиса была организована работа команды разработчиков и технической поддержки по методологии Agile — настроена оценка трудозатрат, планирование спринтов, контроль выполнения задач на виртуальных досках и дашбордах.
Так как в Tracker есть API, команда планирует скоро настроить синхронизацию с административной панелью своей платформы, чтобы все пожелания и сообщения об ошибках сразу попадали в очередь с бэклогом задач. А пока отделы продаж и поддержки используют специальную форму в Yandex Tracker для этих целей. Здесь они прикрепляют скрины интерфейса и пишут контакты пользователя — менеджеру не нужно искать в бесчисленных чатах информацию по той или иной задаче. С помощью формы менеджер продукта решает, что нужно сделать, а что нет, и выставляет задачи в порядке приоритетности.
Результаты
После того как Pruffme начала использовать Yandex Tracker:
- Процесс разработки стал более прозрачным. Любой менеджер компании, руководитель заходит в Yandex Tracker и видит, что сделали вчера, что делают сегодня и что планируется завтра. Он может посмотреть полную карточку задачи — описание, ответственного, дедлайн. И даже может изучить статистику с помощью диаграммы Ганта.
- Поток задач стал упорядоченным — теперь всё хранится в единой системе.
- Команде стало проще приоритизировать задачи — этот процесс автоматизирован.
- Принципы управления проектами приблизились к методам гибкой разработки Agile. Появились компоненты методики Scrum: спринты, итерации, еженедельная и ежемесячная приоритизация.
- Команда обеспечила контроль над всеми задачами — единая база знаний, единое хранилище, которое доступно всем сотрудникам.
- Работа стала более предсказуемой, задачи — более очевидными. Команда разработки эффективнее планирует свою деятельность и способна предугадывать новые задачи.
Мнение
Мы стали использовать инструменты, признанные разработчиками во всём мире. Стали более взрослыми.