Как перенести 1С в Yandex.Cloud: опыт компании «Протон»

Заказчиком ООО «Протон» стала региональная компания с филиалами на 50 рабочих мест. В компании использовалось гибридное решение из двух серверов Windows Server (непосредственно 1С) + Linux (СУБД PostgreSQL), включая типовые и нетиповые конфигурации.

Были поставлены две главные задачи:

оптимизировать ИТ, наладить бесперебойную работу ИТ-систем;

уйти от использования собственной инфраструктуры, чтобы минимизировать необходимость технического обслуживания.

Первая задача решалась за счет стандартных процедур по налаживанию документооборота (инфраструктура Active Directory, разграничение ролей и доступов, резервное копирование, правильно настроенное сетевое оборудование).

Для решения второй задачи было предложено большую часть инфраструктуры перенести в облако.

Сотрудникам компании «Протон», как франчайзи 1С, часто приходится вносить исправления у заказчиков, которые купили типовую конфигурацию 1С, разместили ее на своих серверах и заказали доработку системы у сторонних программистов. Это становится слабым местом всего решения — как показывает опыт «Протона», с типовыми конфигурациями (бухгалтерия, зарплата, управление торговлей) проблем не бывает. 99% всех проблем с 1С, включая ошибки и низкую производительность, связаны с переделанными конфигурациями и переписанными отчетами. Обнаруживается это уже в процессе эксплуатации и часто связано с использованием БД PostgreSQL, которая обходится дешевле Microsoft SQL Server. PostgreSQL более требовательна к написанию кода, но оценить это у МСБ-заказчика нет возможности. Наличие сложностей становится очевидно при появлении проблем в работе с базой 1С, зависании программы при простейших манипуляциях, отказе базы данных или неудавшемся бэкапе.