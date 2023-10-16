Как развернуть low‑code‑конструктор в Yandex Cloud: опыт Nodul.ru

О чём эта история
Nodul — облачный no‑code/low‑code‑конструктор для интеграции систем с API между собой с удобным визуальным редактором. Разрабатывать сценарии в нём можно как без использования кода, так и создавая скрипты на JavaScript.
Платформу Nodul с 2022 года создаёт финтех‑компания Debex. Проект реализован в Yandex Cloud, чтобы обеспечить сервису высокую отказоустойчивость при обслуживании любого количества событий и гибкое масштабирование. В 2023 году вышла публичная бета‑версия сервиса. На данный момент ежедневно через платформу проходят десятки тысяч событий, за полгода использования обнаружили и исправили более 200 ошибок, а сервисом воспользовалось около 100 клиентов.
Задача компании
Nodul — это облачный low‑code‑конструктор для интеграции сервисов между собой. С его помощью можно создать, например, сценарий оформления заказа на сайте: при поступлении заказа менеджер получит уведомление в Telegram, клиенту будет направлена ссылка на оплату на почту, а полученная информация передана в 1С. При этом настроить всё это можно без использования кода. Для продвинутых пользователей и разработчиков предусмотрена возможность добавлять собственный код и создавать в облаке микросервисы.
Изначально при создании собственных продуктов компания использовала no‑code‑решения зарубежных поставщиков. Однако разработчики сталкивались с ограничениями в таких сервисах: невозможность добавить код, ограниченное количество сервисов для интеграции, высокая стоимость при больших объёмах. Это привело к решению создать собственный продукт, который совместит преимущества no‑code‑подхода и гибкость написания скриптов.
При создании платформы Nodul вопрос масштабируемости имел критически важное значение. В таком сервисе нагрузка полностью зависит от количества событий, которые клиенты выполняют в сценариях. При этом нагрузка в определённые периоды, например в Чёрную пятницу, может возрастать кратно, а после снижаться. Покупка и обслуживание собственных серверов при таких условиях сопряжены со значительными расходами, поэтому компания решила создавать платформу в облаке.
Немаловажным было и соблюдение 152‑ФЗ, так как через платформу могут проходить персональные данные пользователей. Поэтому российскую часть платформы нужно было локализовать.
На момент начала работы над Nodul компания уже взаимодействовала с российскими и зарубежными облачными провайдерами, в том числе имела успешный опыт построения систем в Yandex Cloud. Поэтому при выборе архитектуры компания остановилась на решениях этого вендора.
Как разработать сервис, заменяющий разработчиков
Над концепцией сервиса Nodul компания начала думать в 2021 году, так как активно использовала зарубежные no‑code‑решения в своих продуктах, но масштабировать проекты с их помощью было дорого. К тому же для интеграции с «Госуслугами», ведомственными IT‑системами и другими российскими сервисами low‑code‑решение должно быть локализовано в России.
Изначально компания разрабатывала Nodul для собственного использования в качестве альтернативы зарубежному no‑code‑решению для интеграций, но с более широким набором функций. Поэтому добавили возможность писать код внутри платформы. Это открыло новые перспективы в применении: можно не только использовать готовые кубики платформы, но и изменять их, создавать собственные узлы, запускать микросервисы, писать свой JavaScript‑код, выполнять HTTP‑запросы к любым сервисам, использовать облачный headless‑браузер, сохранять OAuth авторизации в популярных сервисах (Google, Airtable, Slack и других). Такое решение существенно упрощает разработку за счёт того, что берёт на себя рутинную работу, такую как развёртывание окружения, CI/CD, версионирование, создание API endpoint и т. д.
Платформа Nodul имеет удобный интерфейс визуального редактора. За счёт этого использовать сервис могут даже не программисты. Так, при тестировании сервиса разработчики провели эксперимент: чат‑боту с искусственным интеллектом объяснили особенности сервиса, попросили написать код, импортировали его в Nodul — и код успешно выполнил задачу.
Интеграция сервисов осуществляется как через API, так и с помощью готовых визуальных интеграционных модулей. При этом с помощью Nodul можно превратить любой сайт в API. Так, одному из клиентов потребовалось сделать интеграцию с порталом «Госуслуги», у которого нет публичного API и CRM. Для этого на базе Nodul создали шлюз, через который CRM автоматически отправляет заявления в «Госуслуги».
Реализацию проекта Nodul в Yandex Cloud компания начала в 2021 году с собственной командой разработчиков. Изначально было создано несколько базовых нод в управляемом кластере Kubernetes®, развернуть который можно нажатием кнопки. Так как система работает с событиями и сценариями, которые создают очереди, то для их управления используют RabbitMQ и Yandex Message Queue. Для хранения данных клиентов компания выбрала несколько сервисов платформы данных и самостоятельно развёрнутых сервисов:
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Yandex Managed Service for MySQL используется для табличных данных пользователей. Этот сервис платформы данных выбрали потому, что его можно развернуть за несколько минут и также быстро настроить резервное копирование.
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MongoDB, развёрнутая в кластере Kubernetes, — для неструктурированных данных.
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Object Storage, способный автоматически масштабироваться при необходимости, команда использовала для статических данных объёмом более 32 Мб.
При разработке продукта компания стремилась избежать функциональных ограничений для всех возможных пользовательских сценариев, например на размер загружаемого файла. Для этого команда развернула сервис для создания API‑шлюзов, не имеющий лимитов по загрузке.
Результаты
Функциональность, которую предлагает Nodul, оказалась востребованной на рынке, поэтому компания в 2023 году выпустила публичную бесплатную бета‑версию платформы. На этом этапе с помощью обратной связи от пользователей команда находит ограничения, выявляет ошибки и исправляет их.
На старте бета‑версии сервиса было использовано 5 нод, сейчас их количество превысило 100. Ежедневно через платформу проходит несколько десятков тысяч событий.
Чтобы дать пользователям удобный способ расширения функциональности платформы, команда Nodul выпустила «конструктор внутри конструктора», который позволяет быстро создавать свои коннекторы для любых систем.
Команда Nodul постоянно интегрирует новые сервисы. Например, недавно выпустили коннектор с YDB — распределённой отказоустойчивой Distributed SQL СУБД. Теперь можно использовать YDB через Nodul: передавать большие объёмы данных между сценариями, быстро создавать прототипы и полноценно использовать бэкенд, совмещать бизнес-логику приложения и операции с данными на одной площадке.
Стратегическая цель команды — за год сделать более 1000 коннекторов. Также компания развивает возможность использования искусственного интеллекта и языковых моделей на платформе. Выпуск в продакшен планируется осенью 2023 года.
Мнение
Использование сервисов Yandex Cloud позволяет сосредоточиться на реализации бизнес‑задач, возложив инфраструктурные задачи на надёжного партнера. Достичь наших целей без масштабируемых облачных решений невозможно, поэтому выбор был очевиден.