Как развернуть low‑code‑конструктор в Yandex Cloud: опыт Nodul.ru

Nodul — это облачный low‑code‑конструктор для интеграции сервисов между собой. С его помощью можно создать, например, сценарий оформления заказа на сайте: при поступлении заказа менеджер получит уведомление в Telegram, клиенту будет направлена ссылка на оплату на почту, а полученная информация передана в 1С. При этом настроить всё это можно без использования кода. Для продвинутых пользователей и разработчиков предусмотрена возможность добавлять собственный код и создавать в облаке микросервисы.

Изначально при создании собственных продуктов компания использовала no‑code‑решения зарубежных поставщиков. Однако разработчики сталкивались с ограничениями в таких сервисах: невозможность добавить код, ограниченное количество сервисов для интеграции, высокая стоимость при больших объёмах. Это привело к решению создать собственный продукт, который совместит преимущества no‑code‑подхода и гибкость написания скриптов.

При создании платформы Nodul вопрос масштабируемости имел критически важное значение. В таком сервисе нагрузка полностью зависит от количества событий, которые клиенты выполняют в сценариях. При этом нагрузка в определённые периоды, например в Чёрную пятницу, может возрастать кратно, а после снижаться. Покупка и обслуживание собственных серверов при таких условиях сопряжены со значительными расходами, поэтому компания решила создавать платформу в облаке.

Немаловажным было и соблюдение 152‑ФЗ, так как через платформу могут проходить персональные данные пользователей. Поэтому российскую часть платформы нужно было локализовать.

На момент начала работы над Nodul компания уже взаимодействовала с российскими и зарубежными облачными провайдерами, в том числе имела успешный опыт построения систем в Yandex Cloud. Поэтому при выборе архитектуры компания остановилась на решениях этого вендора.