Как расти на 30% в год: маркетинговая платформа Mindbox в Yandex Cloud

Компания Mindbox существует уже 17 лет — помогает клиентам строить полезный маркетинг. Продуктом пользуются более 800 клиентов, среди них «Перекресток.Впрок», «Связной», Burger King, «Делимобиль» и другие компании с огромными базами данных о покупателях. К 2019 году у Mindbox было около 400 000 RPM к API, примерно 50 ТБ данных в реляционных базах и около 80 серверов в московском ЦОДе. При этом платформа Mindbox должна соответствовать жёстким требованиям: например, сервис должен рассчитывать персональные скидки для покупателя в режиме реального времени, всего за 150 мс.

В 2019 году главными задачами компании стали возможность масштабироваться и повышение отказоустойчивость сервиса. Решить эти задачи не давала текущая инфраструктура. Она состояла из ВМ, развёрнутых на физических серверах с помощью системы виртуализации Hyper-V, ОС Windows Server и Internet Information Services (IIS). Такая система не позволяла изолированно управлять сервисами и внедрять новые инструменты надёжности, такие как Blue-Green Deployment, Сanary Deployment и Infrastructure as Code (IaC).

Переносить систему в новый стек самостоятельно очень затратно: нужно было писать код для проверки работоспособности проекта, увеличить количество серверов примерно в 1,5 раза и набрать команду экспертов для поддержки нового стека. Все эти инфраструктурные задачи решили передать облачному провайдеру.

Чтобы масштабироваться и повысить отказоустойчивость, Mindbox ставила перед собой такие задачи:

обновить технологический стек;

получить доступ к новым инструментам надёжности;

сохранить текущий уровень затрат на инфраструктуру.

Требования Mindbox к облачным сервисам включали: