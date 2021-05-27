Уникальный голосовой бот для МегаФона снизил стоимость эффективного диалога с клиентом в 4 раза

К нашему партнеру Neuro.net обратился МегаФон с задачей разработать голосового робота для контакта с абонентами. Клиент хотел:

предоставить возможность оперативно оповещать клиентов об индивидуальных предложениях от МегаФона и его партнеров;

не потерять в качестве коммуникаций;

снять с операторов типовые задачи, которые можно эффективно автоматизировать с помощью современных голосовых технологий.

Цифровому оператору Neuro.net предстояло взять на себя информирование абонентов, предложение новых тарифов и услуг с отработкой возражений, опросы, сбор обратной связи. Предложения цифрового агента были разработаны индивидуально для каждого клиента, исходя из того, какими услугами он пользовался чаще, как менялось его пользовательское поведение. Одна из ключевых задач при внедрении цифрового контакт-центра заключалась в том, чтобы донести эти предложения до абонентов максимально быстро, пока они были релевантны и востребованы пользователем.

Команда Neuro.net предложила использовать в проекте возможности Yandex SpeechKit и серверные мощности Yandex Cloud. Именно облачные технологии лучше всего подходят для подобных высоконагруженных проектов федерального масштаба. Клиенту было важно запустить пилотный проект в кратчайшие сроки, а потом быстро масштабировать его. При этом масштабирование должно было оставаться гибким. МегаФон планировал менять количество звонков абонентам: увеличивать и уменьшать его в зависимости от ситуации.

Еще одним плюсом использования облачных технологий стало то, что при таком подходе клиенту легче поддерживать актуальность своих решений, пользоваться самыми актуальными технологиями и не тратить время своих ИТ-специалистов на поддержку и обновление сервисов — этим занимаются инженеры Yandex Cloud как провайдера SaaS-решений.

Использование облачных мощностей более выгодно и с финансовой точки зрения: оно позволяет экономить на содержании собственного оборудования, оплате работы технических специалистов и т. д.