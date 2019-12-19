Inc.Russia: миграция в Облако без остановки сайта

В процессе выбора рассмотрели шесть вариантов и остановились на платформе Яндекс.Облако и сервисе Yandex Object Storage. В коллективе Inc.Russia есть штатные специалисты для обслуживания системы управления содержимым сайта, но для проведения переезда был выбран партнёр — компания K2 Айти.

Специалисты K2 Айти провели аудит и предварительное тестирование и определили текущую картину:

Основной сайт IncRussia располагался в виде ВМ на внешнем хостинге в Литве (Production, состоящий из одного сервера, и тестовый контур из одного сервера);

В качестве CDN использовался AWS (S3, бакет CloudFront);

Для работы CDN использовался плагин W3 Total Cache.

Требовалось перенести контент и создать отказоустойчивую схему. Операции проводились последовательно и без спешки, чтобы не влиять на деятельность редакции и работоспособность основного сайта.