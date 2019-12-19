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Inc.Russia: миграция в Облако без остановки сайта

19 декабря 2019
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В потоке контента

Журнал Inc.Russia рассказывает о самых интересных и актуальных кейсах и объясняет сложные вопросы предпринимательства на пальцах. А еще компания точно знает, как ощущает себя бизнес, изначально построенный на технологиях. Со старта в 2016 году посещаемость ресурса постоянно растёт. У команды проекта есть все основания рассчитывать на рост и в 2019 году, при условии что будет найдено решение, как преодолеть барьеры существующей ИТ-инфраструктуры.

Бизнесу нужна надежность

Инициатором поиска новой облачной платформы стало бизнес-подразделение компании. Проектом занималась директор по развитию бизнеса Inc.Russia Лидия Багирова. Было сформулировано несколько ключевых задач:

  • Сокращение времени загрузки страниц (критично для поисковых систем и российских пользователей, которые составляют основную аудиторию Inc.Russia);
  • Снижение цены за исходящий траффик по сравнению с предложениями AWS;
  • Повышение устойчивости БД и самого сайта;
  • Исключение рисков, которые несёт размещение на зарубежных ресурсах (например, весной 2018 года в пору массовых блокировок IP-адресов под удар среди прочих попали и ресурсы журнала Inc.Russia, размещенные в облаке AWS, и устранение последствий заняло двое суток, что привело к провалам трафика и потере темпов роста);
  • Поддержка со стороны платформы, предоставление необходимых для переезда технических характеристик без специальных решений и доработок, что даёт возможность переехать на платформу за короткий срок.

Миграция работающего сайта

В процессе выбора рассмотрели шесть вариантов и остановились на платформе Яндекс.Облако и сервисе Yandex Object Storage. В коллективе Inc.Russia есть штатные специалисты для обслуживания системы управления содержимым сайта, но для проведения переезда был выбран партнёр — компания K2 Айти.

Специалисты K2 Айти провели аудит и предварительное тестирование и определили текущую картину:

  • Основной сайт IncRussia располагался в виде ВМ на внешнем хостинге в Литве (Production, состоящий из одного сервера, и тестовый контур из одного сервера);
  • В качестве CDN использовался AWS (S3, бакет CloudFront);
  • Для работы CDN использовался плагин W3 Total Cache.

Требовалось перенести контент и создать отказоустойчивую схему. Операции проводились последовательно и без спешки, чтобы не влиять на деятельность редакции и работоспособность основного сайта.

Узнать о партнёрских программах Яндекс.Облака
С паузами весь процесс, включая заключение договоров, занял менее двух месяцев (то есть аналогичный проект можно реализовать за время пробного периода использования Яндекс.Облака).
Непосредственно технические этапы выполнены в период с 1 по 22 апреля.

Важным шагом для данного проекта стала доработка WP-плагина W3 Total Cache совместно с разработчиками заказчика. Несмотря на то, что API сервиса Yandex Object Storage совместим с API Amazon S3, в плагине содержались специальные ссылки. После доработки в Inc.Russia инженеры K2 Айти занимались пусконаладкой и тестированием.

Копия данных хранилась на локальном сервере, поэтому мы просто загрузили их в Яндекс.Облако. Следует отметить, что при необходимости переноса данных напрямую из AWS S3 в Yandex Object Storage, предпочтительнее, учитывая скорость миграции, использовать AWS CLI — скорость загрузки тогда составляет примерно 15 ГБ за 10 минут. Использование CyberDuck и других инструментов, которые монтируют корзину как файловую структуру, демонстрируют неудовлетворительную скорость миграции данных.

Алексей Самойлов,
инженер К2 Айти
Специалисты подрядчика K2 Айти отметили несколько нюансов, которые могут быть полезны и в других проектах.

Для перевода редакции на новый режим без потерь и с минимальным простоем, сначала был перемещён тестовый контур. После чего в новый тестовый контур скопировали продуктивный контур, чтобы он соответствовал актуальной версии БД. Затем был развёрнут новый продуктивный контур в Yandex Object Storage, а на стороне заказчика переключены DNS. Это происходило в субботу, на момент переключения редакция приостановила публикацию новостей. В этот момент перенесли дельту БД. Сразу после этого редакция возобновила публикацию контента.

В решении задачи отказоустойчивости можно выделить две части. Первая была закрыта с помощью Managed Service for MySQL на платформе Яндекс.Облако. Вторая часть — отказоустойчивость и балансировка нагрузки самого сайта (front) — решается средствами W3 TotalCache и nginx.

Облачное хранилище данных
Управляемые базы данных MySQL в облаке

Повышение трафика

По истечении месяца после переезда в Яндекс.Облако, команда Inc.Russia отметила улучшение функционирования сайта, ускорение загрузки страниц и позитивную динамику в поисковой выдаче. Затраты ниже, чем ранее на AWS, и составили около 500 рублей в день. По прогнозам Inc.Russia, ускорение загрузки уже через месяц даст повышение трафика на 15%. Более того, переезд «закроет» 20% амбициозной задачи по двукратному повышению посещаемости к концу года.

В своей практике Inc.Russia уже использует такие сервисы, как РСЯ и Яндекс.Дзен, так что расширение взаимодействия было вполне органичным. Существование в экосистеме Яндекса предполагает, что заказчик не остаётся один на один с технологией, а может воспользоваться готовым продуктом и инструментом, обратиться в поддержку или выбрать подрядчика. Среди других предложений платформа Яндекс.Облако выделялась не только конкурентоспособным соотношением цена/качество, но и выдающимся сервисом. Уже сейчас издатель Inc.Russia отмечает, что все проекты технической направленности, где компании может помочь Яндекс, будут реализованы совместно с Яндексом.

Мнение

Лидия Багирова,
директор по развитию бизнеса Inc.Russia
Лидия Багирова,
директор по развитию бизнеса Inc.Russia

Очень важно, что служба технической поддержки Яндекс.Облака помогала нам в каждом вопросе. В том числе помогли нам определиться с подрядчиком, который эти серверы настраивал. Ранее у нас был неудовлетворительный опыт общения со сторонними компаниями, в данном случае всё было отлично. Специалисты техподдержки контролировали каждый шаг ещё на этапе переговоров. Это тоже оказалось существенным фактором при принятии решения о том, что мы всё-таки будем работать с Яндексом. Я всем довольна, особенно обратной связью, что очень важно в наше время. В последнее время настоящая коммуникация в нашей digital-жизни — это роскошь. Яндекс.Облако такой роскошью обладает.

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