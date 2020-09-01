Опыт сервиса «Где мои дети»: перенос геоданных в Yandex Managed Service for ClickHouse

Решение о переходе на сервисы Yandex Cloud было обусловлено предшествующим опытом. Изначально геоданные хранились в базе данных MySQL на виртуальных серверах одного из облачных провайдеров. Несмотря на использование самых дорогих дисковых массивов на базе SSD, скорость записи существующего решения была использована до предела.

Следующим этапом стал горизонтальный шардинг данных на несколько виртуальных серверов БД. Но даже если скорость записи была далека от пиковой, периодически происходило падение производительности дисков некоторых виртуальных серверов без видимых причин, что приводило к сбоям. Все чаще повторялись ситуации, когда очередь на запись данных начинала неконтролируемо расти. Приходилось экстренно переносить данные на другие шарды и жертвовать надежностью хранения для временного повышения производительности.

И наконец отчетность показала, что затраты на облачные диски составляют более половины всех расходов на инфраструктуру и оборудование.

Несмотря на сложности, компания не хотела переходить на выделенные аппаратные серверы, чтобы не отказываться от возможности удобного масштабирования и администрирования ресурсов. Поэтому было необходимо выбрать облачный сервис, удовлетворяющий потребностям компании. После сравнения и тестирования был сделан выбор в пользу Yandex Managed Service for ClickHouse.

Тестирование состояло из следующих шагов:

создание тестовой учетной записи и изучение оптимальной архитектуры для текущих задач;

создание тестового кластера, нагрузочное тестирование записи и извлечения данных.

При тестировании выполнялись те же запросы, что и в старом хранилище, а результаты были аналогичны или лучше. Например, появилась возможность создавать запросы на агрегацию больших данных, которые без дополнительного инструментария раньше было невозможно выполнить.

После успешного прохождения тестирования началась непосредственная реализация проекта:

создание аккаунта для организации, формальные операции;

создание кластера, тестирование работы хранилища в реальных условиях (настройка одновременной записи данных в старое хранилище и в ClickHouse);

перенастройка сервиса на использование данных из нового хранилища;

миграция данных из старого хранилища в новое;

переключение подсистемы на работу только с новым хранилищем.

Для проведение миграции оказалось достаточно одного разработчика. Общие трудозатраты составили менее 60 человеко-часов.