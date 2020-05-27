Паттерн капучино: как FESCOM получил данные от кофемашины и причем здесь сервисы Яндекс.Облака

В этом кейсе заказчиком выступила розничная точка в Подмосковье, в которой расположена профессиональная кофемашина. При покупке к ней не был заказан IoT-блок, который позволял бы собирать точные данные и получать аналитику по потреблению напитков. Когда владелец начал считать стоимость расходников и задумался о контроле над оборудованием, выяснилось, что получить данные для анализа непросто. Нужно распознать режимы работы, организовать хранение данных, визуализировать нужные показатели в виде графиков. За решение этой задачи брались четыре подрядчика, и пятым стала компания FESCOM.

Строго говоря, изначально цели были шире и охватывали также сбор данных с аппарата для выпечки и с датчика СО 2 , но наиболее интересной и сложной оказалась задача с кофемашиной, которую FESCOM решил с помощью сервисов Яндекс.Облака и компании Tibbo Systems.

Что было важно для бизнеса:

разобраться в реальных расходах и повысить прозрачность процессов;

построить эффективную систему учета и сократить потери, обеспечив точные и надежные измерения.

От пилотного проекта ожидалась проверка двух гипотез: