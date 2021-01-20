Опыт ElectroNeek: как сервис Yandex Vision помог роботизировать логистические задачи

Об ElectroNeek
Компания ElectroNeek разработала и внедряет инструмент ElectroNeek Studio для создания программных роботов. Они позволяют имитировать действия пользователей в бизнес-приложениях и тем самым автоматизировать бизнес- и ИТ-процессы любой сложности.
Рутинные задачи — роботам
К ElectroNeek обратилась крупная торгово-промышленная компания, которая ежедневно отгружает больше 120 партий товаров. Все документы на отгрузку вносят в базу вручную. Это отнимает у сотрудников огромное количество времени: каждый из трех менеджеров тратил в среднем по 2,5 часа в день, чтобы проверить трек-номера грузов, составить и отправить письма.
Нужно было избавить сотрудников от рутинной работы и снизить число ошибок ввода данных — на их поиск и исправление тоже уходило время.
Две недели на автоматизацию с помощью Yandex Vision
Команда ElectroNeek предложила клиенту автоматически обрабатывать отсканированные документы с помощью Yandex Vision. Это сервис компьютерного зрения для анализа изображений на облачной платформе Yandex Cloud. Обновленная версия не только распознает информацию с большой скоростью — одна страница за пару секунд, но и обрабатывает отдельные блоки, а также делает получившийся текст доступным для индексации и поиска. А с помощью REST и gRPC API можно легко интегрировать сервис в нужное приложение.
Внедрение ElectroNeek Studio проходило в три этапа.
Этап 1. Подготовка технического задания
Еще на этапе оценки кейса бизнес-аналитики клиента прописали карту текущего процесса работы — это стало важной частью ТЗ. Затем там же описали дизайн будущего процесса, где обозначили четкое разделение роли сотрудников и программных роботов.
Как описали работу системы:
- Все отгрузочные документы сотрудники сначала сканируют вручную.
- Затем сканы пересылаются в локальную сетевую папку, где сервис Yandex Vision распознаёт их и считывает трек-номер отправления.
- Далее к работе подключается робот ElectroNeek, который проверяет номера на сайтах транспортных компаний, заносит результат в документ Excel и информирует покупателя по электронной почте раз в два дня.
Этап 2. Создание микропроцессов
Партнер установил клиенту приложение ElectroNeek Studio, которое разработали специально для настройки RPA. RPA (Robotic Process Automation) — это автоматизация бизнес-процессов с помощью программных роботов. Такие роботы могут выполнять рутинные задачи: открывать файлы, переносить данные из одного документа в другой, отправлять письма и т. д. Чтобы настроить работу таких программных роботов, нужно специальное ПО, в данном проекте — ElectroNeek Studio. Этот инструмент позволяет настраивать автоматизацию через понятный графический интерфейс, который не требует от сотрудника глубоких знаний в ИТ. Здесь пользователь описывает алгоритм действия робота, «собирая» блок-схему из готовых элементов. В схеме блоки обозначают микропроцессы, а стрелки показывают последовательность действий робота при разных условиях.
Далее команда клиента разбила каждую задачу, которую решили автоматизировать, на микропроцессы и описала их в ElectroNeek Studio. В этом проекте, например, микропроцессами были ввод номера договора из отсканированного документа в онлайн-форму, перенос данных о клиенте в Excel-таблицу.
Этап 3. Настройка виртуального сотрудника
Когда микропроцессы были отлажены, их объединили в полноценного виртуального сотрудника, работающего в связке с облачной технологией компьютерного зрения Yandex Vision. В проекте использовали ее возможности распознавания текста. Среди всей информации на отсканированном документе Yandex Vision находит только трек-номер отправления, распознает его и передает роботу.
Проект был реализован всего за две недели. Это стало возможным, потому что заказчик освободил своих ИТ-специалистов от текущих задач на время активной фазы проекта, а с ElectroNeek Studio удалось быстро разобраться благодаря специальному вводному курсу о работе с этим инструментом.
Проект окупился за три месяца
За счет внедрения роботов ElectroNeek и технологии Yandex Vision клиенту удалось существенно ускорить работу с документами на отгрузку. Робот справляется с внесением и проверкой данных в восемь раз быстрее человека — всего за 30 секунд. Ошибок при внесении данных теперь нет совсем, и не надо тратить время на их исправление.
У менеджеров стало меньше рутинной работы, и у каждого из них освободилось до 2,5 часов рабочего времени в день.
Проект внедрения ElectroNeek и Yandex Vision окупился всего за три месяца, потому что благодаря автоматизации клиент сэкономил и время команды. Удалось даже сократить одну открытую позицию: задачи, которые клиент хотел передать новому человеку, были распределены между менеджерами.
Система гибкая и позволяет расширять сферу ее применения, если это будет нужно. Рассматривается возможность оформлять через нее сотрудников в филиалах: обрабатывать персональные документы, заносить данные в системы учета 1С и создавать аккаунты в SaaS-сервисах.
Мнение
Наши клиенты используют Yandex Cloud для работы с OCR — распознавания текста на изображении и паспортов. Несложные изображения распознаются хорошо. Эти данные, предварительно обработав (иногда алгоритм обработки все-таки сложен), можно заносить в другие системы с помощью ботов.