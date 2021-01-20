Опыт ElectroNeek: как сервис Yandex Vision помог роботизировать логистические задачи

Команда ElectroNeek предложила клиенту автоматически обрабатывать отсканированные документы с помощью Yandex Vision. Это сервис компьютерного зрения для анализа изображений на облачной платформе Yandex Cloud. Обновленная версия не только распознает информацию с большой скоростью — одна страница за пару секунд, но и обрабатывает отдельные блоки, а также делает получившийся текст доступным для индексации и поиска. А с помощью REST и gRPC API можно легко интегрировать сервис в нужное приложение.

Внедрение ElectroNeek Studio проходило в три этапа.

Этап 1. Подготовка технического задания

Еще на этапе оценки кейса бизнес-аналитики клиента прописали карту текущего процесса работы — это стало важной частью ТЗ. Затем там же описали дизайн будущего процесса, где обозначили четкое разделение роли сотрудников и программных роботов.

Как описали работу системы:

Все отгрузочные документы сотрудники сначала сканируют вручную.

Затем сканы пересылаются в локальную сетевую папку, где сервис Yandex Vision распознаёт их и считывает трек-номер отправления.

Далее к работе подключается робот ElectroNeek, который проверяет номера на сайтах транспортных компаний, заносит результат в документ Excel и информирует покупателя по электронной почте раз в два дня.

Этап 2. Создание микропроцессов

Партнер установил клиенту приложение ElectroNeek Studio, которое разработали специально для настройки RPA. RPA (Robotic Process Automation) — это автоматизация бизнес-процессов с помощью программных роботов. Такие роботы могут выполнять рутинные задачи: открывать файлы, переносить данные из одного документа в другой, отправлять письма и т. д. Чтобы настроить работу таких программных роботов, нужно специальное ПО, в данном проекте — ElectroNeek Studio. Этот инструмент позволяет настраивать автоматизацию через понятный графический интерфейс, который не требует от сотрудника глубоких знаний в ИТ. Здесь пользователь описывает алгоритм действия робота, «собирая» блок-схему из готовых элементов. В схеме блоки обозначают микропроцессы, а стрелки показывают последовательность действий робота при разных условиях.

Далее команда клиента разбила каждую задачу, которую решили автоматизировать, на микропроцессы и описала их в ElectroNeek Studio. В этом проекте, например, микропроцессами были ввод номера договора из отсканированного документа в онлайн-форму, перенос данных о клиенте в Excel-таблицу.

Этап 3. Настройка виртуального сотрудника

Когда микропроцессы были отлажены, их объединили в полноценного виртуального сотрудника, работающего в связке с облачной технологией компьютерного зрения Yandex Vision. В проекте использовали ее возможности распознавания текста. Среди всей информации на отсканированном документе Yandex Vision находит только трек-номер отправления, распознает его и передает роботу.

Проект был реализован всего за две недели. Это стало возможным, потому что заказчик освободил своих ИТ-специалистов от текущих задач на время активной фазы проекта, а с ElectroNeek Studio удалось быстро разобраться благодаря специальному вводному курсу о работе с этим инструментом.