Опыт «Диспетчер 24»: цифровизация ЖКХ на мощностях Yandex Cloud

О чём история
«Диспетчер 24» — сервисная компания, которая занимается цифровизацией жилищно‑коммунального хозяйства и автоматизацией процессов в управляющих организациях. Услугами проекта пользуются более 200 управляющих компаний в 37 городах России. Решения «Диспетчер 24» также включают системы для работы с дебиторской задолженностью и для управления маркетинговыми коммуникациями с жителями.
Количество клиентов компании существенно выросло, и в результате повысилась нагрузка на инфраструктуру, изначально развёрнутую на иностранных серверах. Техподдержка провайдера не справлялась с ростом обращений, а из‑за языкового барьера приходилось подолгу доказывать факты неисправности.
В 2022 году компания «Диспетчер 24» приняла решение отказаться от иностранных дата‑центров и переехать на российские серверы. Миграция в Yandex Cloud повысила отказоустойчивость системы и прозрачность информации. Это помогло увеличить объём обслуживаемого жилищного фонда и выручку компании.
Задача компании
За последние годы в коммунальном хозяйстве произошло много изменений, однако низкое качество предоставляемых услуг и задолженность перед ресурсоснабжающими организациями до сих пор остаются основными проблемами в этой сфере. Чтобы повысить эффективность работы управляющих компаний, нужно больше вовлекать собственников жилья в процесс управления. Делать это оперативно не позволяют низкий уровень цифровизации УК, их низкая рентабельность и работа в жёстких регламентах. И здесь на помощь приходят сервисы IT‑компании «Диспетчер 24», которые помогают превратить обычные УК в сервисные компании и повысить уровень обслуживания клиентов, не увеличивая стоимость услуг для конечного потребителя.
«Диспетчер 24» оказывает услуги застройщикам и управляющим компаниям в сфере ЖКХ уже более 10 лет. Компания обслуживает более 580 000 квартир, или свыше 45 миллионов квадратных метров жилищного фонда. У проекта есть два ключевых решения: сама платформа «Диспетчер 24», которая позволяет управлять заявками и регламентными работами, и онлайн‑сервис для коммуникации с жителями Oico. В экосистему цифровых сервисов, разработанную компанией, входят также мобильное приложение и веб‑версия для сотрудников УК и жильцов, система управления маркетинговыми коммуникациями с жителями и система для работы с дебиторской задолженностью.
Грамотное управление дебиторской задолженностью критично для УК, ведь они кредитуют население, получая значительные кассовые разрывы, которые в среднем составляют 25% годового оборота. Сервисы «Диспетчер 24» помогают управляющим организациям выстраивать коммуникацию с жителями в интернет‑пространстве и делать работу УК прозрачнее, а значит — повышать доверие и лояльность потребителей.
Объём жилищного фонда, обслуживаемого «Диспетчер 24», заметно вырос. Возникла дополнительная нагрузка на инфраструктуру, увеличилось количество обращений в техническую поддержку. Начали возникать неполадки и простои в работе сервисов, недовольство клиентов росло. Кроме того, возникла острая необходимость мигрировать на российские серверы.
В результате команда «Диспетчер 24» приняла решение отказаться от всех иностранных дата-центров и начала поиск облачного провайдера, который соответствовал бы следующим требованиям:
- возможность оперативно перенести дата‑центры на территорию РФ;
- качественное оказание услуг и надёжность хранения информации;
- высокий уровень стабильности;
- повышение отказоустойчивости системы.
Также для компании было важно найти провайдера, который позволил бы легко масштабировать ресурсы и подключать к работе новых сотрудников.
Бесшовный перенос сервисов и защита данных
Компания рассматривала несколько вариантов облачных платформ. В прошлом у «Диспетчер 24» был неудачный опыт сотрудничества с облачным провайдером, и на этот раз команда особенно основательно подошла к выбору партнёра и более критично оценивала его возможности и сервисы.
В результате компания решила мигрировать в Yandex Cloud. Среди основных аргументов в пользу провайдера были бесшовный перенос сервисов, надёжность платформы и поддержка команды Yandex Cloud на всех этапах. Что немаловажно для проекта, который работает с личными данными, инфраструктура Yandex Cloud защищена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152‑ФЗ.
Решение
В своих продуктах «Диспетчер 24» использует микросервисную архитектуру, разные языки программирования и несколько систем управления базами данных. Для развёртывания инфраструктуры было решено использовать сервис Yandex Compute Cloud, который предоставляет масштабируемые вычислительные мощности для размещения, тестирования и прототипирования проектов.
Миграцию своих сервисов компания «Диспетчер 24» провела самостоятельно, в несколько этапов:
- анализ;
- настройка и синхронизация сетей компании, поднятие туннелей для последующего общения ОС между разными дата‑центрами;
- миграция СУБД и бэкенда;
- добавление в Data Guard баз данных, реплицирующих серверы на стороне Yandex Cloud, для бесшовного переключения бэкенда на Яндекс;
- перенос конфигураций веб‑серверов, контроль трафика после изменения записей DNS на новые IP;
- смена ролей дата‑центра, переключение на мастер-данные в Яндексе;
- перенос нескольких терабайт статических файлов (изображения, звукозаписи, документы и прочее).
Миграция заняла четыре недели, из которых две понадобились на подготовку и две — на реализацию. Всё это время сервисы, которыми пользуются более 700 тысяч жителей, продолжали работу, и переезд прошёл для пользователей незаметно.
Со стороны «Диспетчер 24» над переносом работали два системных администратора, технический директор и DevOps‑специалист. Порой у компании возникали трудности с терминологией, но они оперативно решались с техническим специалистом из команды Yandex Cloud.
Сервис Yandex Compute Cloud позволил компании ускорить разработку продуктов, сделать её более гибкой и управляемой. Добавление или изменение отдельных функций никак не отражается на остальных компонентах, поскольку части приложения автономны.
Результаты
После миграции сервисов «Диспетчер 24» в Yandex Cloud повысилась отказоустойчивость системы — это уменьшило нагрузку на техподдержку и позитивно сказалось на удовлетворенности клиентов. Только за последний год выручка компании увеличилась почти в два раза, обслуживаемый фонд вырос на 60%, а проект получил статус резидента «Сколково» как инновационная компания.
Более того, компания смогла выделить ресурсы на внедрение новых сервисов, таких как звонки в контакт-центр из мобильного приложения и видеодомофония на мощностях Яндекса. Переход в облако повысил качество и упростил систему учёта затрат, позволив следить за всеми расходами на балансе юридического лица и выставлять счета и акты в рублях.
Мнение
При выборе партнёра ключевым фактором для нас является надёжность. Особенно в вопросе хранения информации. Раньше в работе сервисов стабильно раз в месяц возникали неполадки, простои, и клиенты были недовольны. После того как мы начали сотрудничать с Яндексом, мне ни разу не звонили по поводу проблем с сервером.