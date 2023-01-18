Опыт «Диспетчер 24»: цифровизация ЖКХ на мощностях Yandex Cloud

За последние годы в коммунальном хозяйстве произошло много изменений, однако низкое качество предоставляемых услуг и задолженность перед ресурсоснабжающими организациями до сих пор остаются основными проблемами в этой сфере. Чтобы повысить эффективность работы управляющих компаний, нужно больше вовлекать собственников жилья в процесс управления. Делать это оперативно не позволяют низкий уровень цифровизации УК, их низкая рентабельность и работа в жёстких регламентах. И здесь на помощь приходят сервисы IT‑компании «Диспетчер 24», которые помогают превратить обычные УК в сервисные компании и повысить уровень обслуживания клиентов, не увеличивая стоимость услуг для конечного потребителя.

«Диспетчер 24» оказывает услуги застройщикам и управляющим компаниям в сфере ЖКХ уже более 10 лет. Компания обслуживает более 580 000 квартир, или свыше 45 миллионов квадратных метров жилищного фонда. У проекта есть два ключевых решения: сама платформа «Диспетчер 24», которая позволяет управлять заявками и регламентными работами, и онлайн‑сервис для коммуникации с жителями Oico. В экосистему цифровых сервисов, разработанную компанией, входят также мобильное приложение и веб‑версия для сотрудников УК и жильцов, система управления маркетинговыми коммуникациями с жителями и система для работы с дебиторской задолженностью.

Грамотное управление дебиторской задолженностью критично для УК, ведь они кредитуют население, получая значительные кассовые разрывы, которые в среднем составляют 25% годового оборота. Сервисы «Диспетчер 24» помогают управляющим организациям выстраивать коммуникацию с жителями в интернет‑пространстве и делать работу УК прозрачнее, а значит — повышать доверие и лояльность потребителей.

Объём жилищного фонда, обслуживаемого «Диспетчер 24», заметно вырос. Возникла дополнительная нагрузка на инфраструктуру, увеличилось количество обращений в техническую поддержку. Начали возникать неполадки и простои в работе сервисов, недовольство клиентов росло. Кроме того, возникла острая необходимость мигрировать на российские серверы.

В результате команда «Диспетчер 24» приняла решение отказаться от всех иностранных дата-центров и начала поиск облачного провайдера, который соответствовал бы следующим требованиям:

возможность оперативно перенести дата‑центры на территорию РФ;

качественное оказание услуг и надёжность хранения информации;

высокий уровень стабильности;

повышение отказоустойчивости системы.

Также для компании было важно найти провайдера, который позволил бы легко масштабировать ресурсы и подключать к работе новых сотрудников.

Бесшовный перенос сервисов и защита данных

Компания рассматривала несколько вариантов облачных платформ. В прошлом у «Диспетчер 24» был неудачный опыт сотрудничества с облачным провайдером, и на этот раз команда особенно основательно подошла к выбору партнёра и более критично оценивала его возможности и сервисы.

В результате компания решила мигрировать в Yandex Cloud. Среди основных аргументов в пользу провайдера были бесшовный перенос сервисов, надёжность платформы и поддержка команды Yandex Cloud на всех этапах. Что немаловажно для проекта, который работает с личными данными, инфраструктура Yandex Cloud защищена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152‑ФЗ.