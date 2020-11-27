Цифровой университет Высшей школы экономики

О компании
НИУ ВШЭ — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из ведущих университетов России, активный член российского университетского сообщества. ВШЭ входит в Ассоциацию ведущих университетов России, Ассоциацию ведущих вузов в области экономики и менеджмента, Ассоциацию «Глобальные университеты».
НИУ ВШЭ в партнерстве с Yandex Cloud реализует программу построения Цифрового университета.
Что такое Цифровой университет
Цифровой университет создается для формирования комфортной, профессиональной среды для студентов, преподавателей, исследователей и ученых. Для этого используются современные технологии, встраиваемые в различные процессы деятельности университета.
Цифровой университет основывается на универсальных принципах и открытой архитектуре, что позволяет создавать платформенные решения, которые с минимальными доработками могут применяться широким кругом пользователей. В основе Цифрового университета лежат две сущности, поддерживающие бизнес-процессы и решения для сервисов:
- Открытая образовательная платформа — SmartLMS, включающая в себя новые цифровые образовательные сервисы, виды и категории контента. SmartLMS создана на принципах открытой архитектуры, поддерживает мировые стандарты интеграции (SCORM, LTI и др.) и обеспечивает возможности простого встраивания инструментов: тренажеров, симуляторов, прокторинга, тестов и др.
- Бэк-офисная платформа, настроенная под специфику вуза, обеспечивает работу порталов, мобильных приложений, чат-ботов и других сервисов, в том числе образовательного маркетплейса.
Цифровой университет с Yandex.Cloud
Для быстрого разворачивания инфраструктуры, поддержки работы экосистемы Цифрового университета, а также для развития системы управления образованием на основе данных, внедрения цифровых технологий обучения, индивидуализации обучения и повышения экономической эффективности подготовки специалистов и научной работы НИУ ВШЭ использует различные облачные сервисы, включая стек от Yandex Cloud.
- Образовательная платформа — сервисы прокторинга (наблюдения за дистанционными экзаменами и их контроля) и видеоконференций по модели SaaS.
- Бэк-офисная платформа — облачные справочные системы.
- Цифровая инфраструктура и информационная безопасность — сервисы защиты от спама.
- Обеспечение работы интеграционного слоя — файловое хранилище.
- Работа с данными — аналитические облачные сервисы.
- Надежность витрин Цифрового университета — CDN.
Во всем контуре цифровой трансформации университета будут востребованы IaaS-решения — инфраструктура как услуга.
Первые шаги
ВШЭ уже применила сервисы платформы Yandex Cloud для размещения веб-сервиса для государственной итоговой аттестации студентов 4-го учебного модуля.
Университет планирует использовать Yandex Cloud как платформу для разработки и внедрения рекомендательных и прогнозных систем на основе искусственного интеллекта. Они дадут возможность студентам и преподавателям выбирать дополнительные предметы для изучения, станут подсказывать наиболее полезные конференции, прогнозировать спрос и предложение работодателей в конкретной области. Быстро разработать и внедрить такие системы можно будет с помощью сервиса для ML-разработки Yandex DataSphere.
Мнения
«Цифровой университет — это гораздо больше, чем освоение форматов дистанционного обучения. Его не построишь, просто перенеся обучение в онлайн. Успех будет зависеть от качества инфраструктуры обучения, от того, удастся ли нам связать в единую систему контент и формат образования, от нашей готовности к экспериментам. Мы знаем свои сильные стороны и смотрим в сторону передовых облачных технологий, в том числе в области искусственного интеллекта, чтобы с их помощью сделать наши основные процессы еще более эффективными».