Цифровой университет Высшей школы экономики

Цифровой университет создается для формирования комфортной, профессиональной среды для студентов, преподавателей, исследователей и ученых. Для этого используются современные технологии, встраиваемые в различные процессы деятельности университета.

Цифровой университет основывается на универсальных принципах и открытой архитектуре, что позволяет создавать платформенные решения, которые с минимальными доработками могут применяться широким кругом пользователей. В основе Цифрового университета лежат две сущности, поддерживающие бизнес-процессы и решения для сервисов: