Уберизация фитнес-индустрии. Декатлон в Яндекс.Облаке

Создание сервиса на стороне Декатлон Россия началось в 2018 году. В 2019 году development и staging были перенесены на различные облачные платформы в России и Европе. В июне 2019 года состоялась миграция в Яндекс.Облако и запуск Production. Проект внедрялся совместными усилиями: со стороны компании Декатлон Россия участвовал ИТ-отдел проекта, со стороны Яндекс.Облака — группа профессиональных инженерных услуг.

Главная сложность проекта заключается в наличии нескольких сред (development, staging, production) в разных фолдерах и разных сетях и в необходимости разделять доступ как на сетевом уровне, так и на уровне облака. Логика инфраструктуры продиктована требованиями безопасности, по которым логический и сетевой доступ к проектам Декатлон должны быть разграничены.

Среды development и staging идентичны production по составу сервисов, но находятся в одной зоне доступности. Production разнесён по трём зонам доступности. Сетевая нагрузка распределяется с помощью балансировщика Yandex Network Load Balancer. Стек включает: