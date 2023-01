Уберизация фитнес-индустрии. Декатлон в Яндекс.Облаке

Первым шагом в развитии Декатлон Россия как глобальной спортивной платформы стал запуск сервиса для поиска тренировок All Do Yoga. В агрегаторе тренировок и онлайн-площадке для спортивного сообщества реализовались идеи команды Декатлон Россия по созданию нового сервиса для своих потребителей. Теперь пользователи могут находить тренировки, обмениваться отзывами, делиться достижениями и приобретать товары для спорта. All Do Yoga умеет определять местонахождение и показывать ближайшие студии, предлагать снаряжение для тренировок и даёт возможность сразу приобрести необходимые вещи. Работа с сервисом происходит через сайт и приложение.