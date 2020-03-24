Добровольная эвакуация: как сервис CarTaxi мигрировал в Яндекс.Облако

О компании
CarTaxi — крупнейший сервис по эвакуации авто в России, который работает в 150 городах. По масштабу распространения и уровню технологий на сегодняшний день CarTaxi не имеет конкурентов. Сервис сокращает логистические издержки эвакуационных компаний и частных владельцев эвакуаторов. Среди клиентов компании — компании-ассистансы, крупные игроки рынка краткосрочной аренды автомобилей, страховые компании. Сейчас, по оценке CarTaxi, общий объём рынка добровольной эвакуации в России, включая техпомощь и B2B-сегмент, составляет около 30,2 млрд рублей с ежегодной перспективой роста на 2–3%.
Оптимизация агрегатора
На момент начала работы сервиса CarTaxi на рынке эвакуации существовало несколько сложных проблем, включая небольшие автопарки, неэффективную работу диспетчерских служб, отсутствие ясной тарифной сетки и высокую стоимость заказа. Это объясняет, почему усилия CarTaxi по оптимизации отрасли оказались успешными, но в свою очередь привели компанию к необходимости ставить новые цели:
- Рост популярности сервиса потребовал решить задачу по масштабированию архитектуры системы для обеспечения бесперебойной работы в часы пиковой нагрузки.
- Возрастающие объёмы информации, подлежащей анализу и обработке, потребовали использования надёжного хранилища с быстрым доступом.
- Оптимизация бизнес-процессов потребовала разработки и внедрения соответствующих инструментов накопления, хранения, многомерного анализа и визуализации данных.
- Контроль качества выполнения заказов при росте их числа становился всё более трудоемким и требовал значительного увеличения человеческих ресурсов, что поставило задачу по оптимизации трудозатрат с помощью распознавания и последующего автоматизированного анализа более тысячи записей разговоров в день.
Пять слагаемых миграции
При выборе провайдера оценивались несколько вариантов, включая игроков «большой тройки», но решение было принято в пользу платформы Яндекс.Облако по следующим причинам:
- Интуитивно понятный процесс настройки виртуальных машин и простота миграции.
- Гибкое и прозрачное ценообразование, оплата по потреблению.
- Высокая степень доступности и защищённости.
- Дополнительные сервисы, удобные в интеграции и использовании.
- Локация вычислительных мощностей.
Миграция в Яндекс.Облако заняла 1 рабочий день, выполнялась в 2 этапа. В работе участвовала команда из двух человек, включая таких специалистов, как Team Lead, Senior Backend Developer. В процессе можно выделить пять блоков.
Облако для микросервисов
CarTaxi построен по принципам микросервисной архитектуры, и переход на Яндекс.Облако не составил большого труда. С использованием экземпляров Compute Cloud было обеспечено надежное горизонтальное масштабирование с распределением всех 23 микросервисов системы.
Отказоустойчивый кластер
Основная СУБД сервиса размещена в Yandex Managed Service for PostgreSQL. Гибкая тарификация позволила оптимально настроить параметры кластера для обеспечения требуемых показателей.
Анализ перемещений
СУБД сервиса хранения и анализа перемещений водителей размещена в кластере Yandex Managed Service for MongoDB. Каждые 5 секунд сервис принимает данные о местоположении нескольких тысяч водителей и отправляет их в MongoDB. Кластер Яндекс.Облака позволил непрерывно накапливать и анализировать большой поток данных.
Визуализация данных
С помощью сервиса визуализации и анализа данных Yandex DataLens спроектированы информативные дашборды для визуализации ключевых показателей сервиса. Сформированы тепловые карты начальных точек заказов, по которым сервис прогнозирует вероятность заказа в определённой точке.
С помощью карты конверсий сервис накапливает и анализирует информацию о конверсии из расчёта стоимости в заказ, и формирует динамические тарифные зоны.
Анализ речи
Использование сервиса синтеза речи Yandex SpeechKit и облачного объектного хранилища Object Storage позволило автоматизировать процесс анализа записей телефонных разговоров между клиентами и исполнителями для выявления признаков нарушения правил сервиса. Система загружает файлы из виртуальной АТС в бакеты посредством API Object Storage. С помощью SpeechKit длинные двухканальные аудиозаписи распознаются и формируется диалог в виде текста. Лингвистическая нейронная сеть CarTaxi анализирует полученный диалог на наличие стоп-слов и фраз, случаев нарушения правил сервиса.
Больше данных — больше бизнес-решений
В результате перехода на Яндекс.Облако существенно повысилась отказоустойчивость компонентов Сервиса. Были решены все четыре задачи, поставленные изначально. Но, возможно, гораздо большее значение имеет то, что использование дешёвого хранилища позволило накапливать и анализировать большие объёмы данных. Эти данные постоянно анализируются и приносят инсайты, которые необходимы для принятия обоснованных бизнес-решений.
Так, анализ тепловых карт точек заказов уменьшил на 30% риск невыполнения «горящих» вызовов. Выдача рекомендаций свободным исполнителям для выбора мест ожидания позволила сократить холостой пробег на 15% и ускорить время прибытия водителя к клиенту на 20%. Анализ карты конверсий дал возможность динамического формирования тарифных зон и выбора оптимального тарифа в зоне, что позволило увеличить количество заказов на 40%.
Распознавание телефонных разговоров позволило сократить трудозатраты персонала на обработку заказов на 90%.
Кейс CarTaxi — это отличный пример правильного комплексного использования возможностей современных информационных технологий. И, кстати, международного агрегатора услуг эвакуации пока нет, так что есть, куда масштабироваться.
Мнение
Переход на инфраструктуру Яндекс.Облака оказал позитивное влияние на технологическое и качественное развитие CarTaxi. С помощью технологий Яндекса нам удалось повысить отказоустойчивость программных компонентов сервиса, автоматизировать работу по оптимизации бизнес-процессов, улучшить ключевые показатели бизнеса, юнит-экономику, что в совокупности позволило выйти на новый уровень качества предоставляемых услуг при одновременном снижении трудозатрат персонала.