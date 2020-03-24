Добровольная эвакуация: как сервис CarTaxi мигрировал в Яндекс.Облако

Облако для микросервисов

CarTaxi построен по принципам микросервисной архитектуры, и переход на Яндекс.Облако не составил большого труда. С использованием экземпляров Compute Cloud было обеспечено надежное горизонтальное масштабирование с распределением всех 23 микросервисов системы.

Отказоустойчивый кластер

Основная СУБД сервиса размещена в Yandex Managed Service for PostgreSQL. Гибкая тарификация позволила оптимально настроить параметры кластера для обеспечения требуемых показателей.

Анализ перемещений

СУБД сервиса хранения и анализа перемещений водителей размещена в кластере Yandex Managed Service for MongoDB. Каждые 5 секунд сервис принимает данные о местоположении нескольких тысяч водителей и отправляет их в MongoDB. Кластер Яндекс.Облака позволил непрерывно накапливать и анализировать большой поток данных.

Визуализация данных

С помощью сервиса визуализации и анализа данных Yandex DataLens спроектированы информативные дашборды для визуализации ключевых показателей сервиса. Сформированы тепловые карты начальных точек заказов, по которым сервис прогнозирует вероятность заказа в определённой точке.

С помощью карты конверсий сервис накапливает и анализирует информацию о конверсии из расчёта стоимости в заказ, и формирует динамические тарифные зоны.

Анализ речи

Использование сервиса синтеза речи Yandex SpeechKit и облачного объектного хранилища Object Storage позволило автоматизировать процесс анализа записей телефонных разговоров между клиентами и исполнителями для выявления признаков нарушения правил сервиса. Система загружает файлы из виртуальной АТС в бакеты посредством API Object Storage. С помощью SpeechKit длинные двухканальные аудиозаписи распознаются и формируется диалог в виде текста. Лингвистическая нейронная сеть CarTaxi анализирует полученный диалог на наличие стоп-слов и фраз, случаев нарушения правил сервиса.