Мастер для игры: опыт Axlebolt по развёртыванию инстансов в Яндекс.Облаке

В Яндекс.Облаке компания Axlebolt использует Compute Cloud.

Конфигурация всех машин:

2 vCPU

4 ГБ RAM

диск 30 ГБ

ОС Windows Server

Проект предполагал перенос в Облако одного мастер-сервера, к которому подключаются масштабируемые гейм-серверы. Переезд (создание и настройка образа диска для масштабирования гейм-серверов, интеграция с API, тестирование и запуск) занял несколько дней. Всё выполнял один человек.

Перед переездом в течение двух дней проводилось финальное тестирование с реальными игроками. Для этого подняли три сервера и внимательно изучали их метрики, в первую очередь скорость развёртывания — время на создание одного инстанса из заранее приготовленного образа. Эта скорость особенно важна для движка, который масштабирует инфраструктуру игровых серверов, когда количество пользователей резко вырастает, и в этом случае скорость была в несколько раз выше, чем у других облачных провайдеров.

Сейчас в Яндекс.Облаке развёртывание занимает 2–5 мин, тогда как у других провайдеров требовало 10–20 мин. Очевидно, что за 20 мин можно получить довольно серьёзный рост онлайна, и серверы могут с ним не справиться.

При оценке пинга ориентировались на показатель 50 мс, с допущением до 80 мс, но не выше 100 мс. Наилучший показатель достигнут в родной Казани (до 25 мс), оптимальный — в Москве (50 мс) и соседних областях, а вот с Дальнего Востока получить приемлемый пинг пока невозможно.