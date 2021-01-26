Как Авто.ру провел экзамен по ПДД с помощью serverless-технологий

В ноябре 2020 года на сервисе Авто.ру прошел социальный проект «Большой экзамен ПДД», в котором могли принять участие как водители, так и пешеходы и велосипедисты. Цель проекта — мотивировать участников дорожного движения перечитать правила, что позволит сделать дороги безопаснее.

На прохождение экзамена по ПДД давалось две попытки, на решение 30 вопросов — 25 минут, а результаты теста и разбор ошибок были доступны сразу же. Вопросы подготовили профессиональные редакторы таким образом, чтобы дать возможность пользователям по-новому взглянуть на уже привычные ситуации.

Билеты в «Большом экзамене ПДД» были разделены на две категории: для водителей и для всех остальных (пешеходов и велосипедистов). Вопросы — простые, средние и сложные — отбирались случайным образом из заранее подготовленного списка, поэтому при каждой попытке людям доставались разные вопросы. В конце теста можно было посмотреть результат и разобрать ошибки. За правильный ответ на простой вопрос начислялся 1 балл, на средний и сложный — 2 и 3 балла соответственно. Пользователи, набравшие максимальное количество баллов, могли принять участие в розыгрыше призов от партнеров экзамена.

Выбор облака

Для реализации проекта Авто.ру обратился к компании foobar.engineering, предоставив общее описание задачи с указанием списка технологий и общей логики, а также макеты интерфейса.

Foobar.engineering занимается заказной разработкой высоконагруженных систем, главным образом серверной частью. Компания обеспечивает полный цикл разработки, начиная с анализа и архитектуры решения, разработки, тестирования и заканчивая автоматизацией поставки кода в production.

Тест «Большой экзамен ПДД» предлагалось сделать отделенным от основного сайта динамическим сервисом. При этом прогнозировалась большая нагрузка и все его части не должны были зависеть от серверов и уметь автоматически масштабироваться. Поэтому выбрали serverless технологии от Yandex Cloud.

На создание готового приложения с нуля понадобилось около двух месяцев. За это время два программиста познакомились с Yandex Cloud, разработали архитектуру, написали код и сделали всю настройку.