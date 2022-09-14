Как в облаке развернули платформу цифровых финансовых активов «АТОМАЙЗ»

Российская платформа цифровых финансовых активов «Атомайз» была создана в 2020 году на базе блокчейн‑протокола Hyperledger.

Клиентами компании выступают эмитенты (те, кто привлекает инвестиции) и инвесторы (те, кто хочет вложить деньги). Эмитентам платформа позволяет быстрее и проще получить инвестиции за счёт цифровых технологий выпуска и погашения ЦФА, а инвесторам — безопасно и просто поместить свои средства в высоколиквидные активы.

В отличие от других финансовых организаций, например банков, где клиент, размещая свои активы, передаёт банку право управлять ими, платформа «Атомайз» позволяет клиенту самому распоряжаться купленными ЦФА. Чтобы сохранить при этом высокий уровень безопасности, платформу выстроили на базе блокчейн‑технологий. Пользователь платформы получает возможность проводить операции, предъявив закрытую часть ключа от своего кошелька.

Команда «Атомайз» начала подготовку к запуску в России в 2019 году, когда российское гражданское право было дополнено термином «цифровое право».