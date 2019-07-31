Как AdsCompass переехали в облако, повысили стабильность и удержали расходы в растущем бизнесе

AdsCompass — это интеллектуальная платформа для монетизации трафика. Компания работает в сфере интернет-рекламы и служит связующим звеном между издателями и рекламодателями при покупке и продаже трафика по всему миру. Конкурентное преимущество AdsCompass в том и состоит, что компания занимается разработкой своей платформы, а не арендует стороннюю, как это распространено в сфере интернет-рекламы. AdsCompass начинала свою деятельность с нескольких десятков интернет-компаний, но за шесть лет развития партнёрская сеть расширилась. Сегодня у AdsCompass более пяти тысяч рекламодателей, число которых ежемесячно растет примерно на 10–15%. Кроме того, с 2018 года на платформе появилась возможность напрямую покупать интернет-рекламу через личный кабинет, а значит сеть пополнилась ещё и за счёт частных рекламодателей.