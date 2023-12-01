Переезд с собственных инсталляций в облачные: опыт команды Yandex Tracker

Внутри Яндекса сервис Yandex Tracker используется для постановки задач практически во всех командах, так что общее количество событий по задачам исчисляется уже миллиардами.

Как внутренний сервис Tracker существует с 2012 года, и старые инстансы исторически использовали базы данных on‑premise. Но к 2023 году многие части даже из списка легаси должны были переехать в облако — и нам понадобилось продумать бесшовный переезд для достаточно объёмных БД.

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Как мы уже рассказывали в статье про Yandex Tracker , эта разработка изначально появилась как внутренний инструмент для рабочего взаимодействия, планирования и ведения внутренних проектов. Через 5 лет Tracker стал внешним сервисом.

Основным хранилищем данных в Tracker исторически была база данных MongoDB. Инстансы внешнего облачного сервиса уже сразу используют облачную базу данных, которую предоставляет сервис MDB. А вот некоторые старые инстансы внутри компании использовали on‑premise‑инсталляцию базы.

К 2023 году некоторые из таких «железных» баз стали достаточно объёмными. Например, база для инсталляции Яндекса весила около 1 TiB, содержала 100 млн задач, 250 млн комментариев и около 1 млрд событий по задачам. База нашего самого крупного внешнего клиента была примерно в 2,5 раза больше.

Чем больше данных, тем сложнее управлять кластером, сложнее его масштабировать. На команде Yandex Tracker полностью лежала поддержка кластера: бэкапы, масштабирование, мониторинг, обновление версии кластера.

Поломка реплики могла привести к необходимости наливать данные заново, — чем больше база, тем дольше и сложнее сходится этот процесс. Если бы мы решили шардировать такую базу, то управлять пришлось бы уже не 3‑4 хостами, а на порядок больше.

В инсталляции MDB поддерживать базу стало бы проще: восстановление из бэкапа «по кнопке» в интерфейсе, а замена упавших реплик полностью автоматическая, можно и не заметить, что с кластером были какие‑то проблемы.