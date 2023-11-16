Как Yandex Tracker автоматизирует HR‑процессы

Настройте Доску задач, где будете отслеживать появление заявок и статусы задач.
Если хотите, чтобы кандидату отправлялся автоматический ответ на заявку, подключите почтовый ящик к очереди.
Работа с Tracker не прекращается после найма нового специалиста. С помощью инструмента можно вести и карточки сотрудников — просто создайте очередь для каждого нанятого специалиста. К очереди можно привязать задачи и хранить любые данные: сканы документов, доступы, список выданного оборудования, график отпусков, результаты аттестаций.
Чтобы ограничить доступ к конфиденциальной информации, дайте в настройках разрешение на просмотр и редактирование карточки, например, только специалисту по ведению личных дел.
Можно настроить автоматическое создание карточки, когда задача в очереди «Подбор персонала» будет в статусе «Принят». Для этого настройте триггер с помощью действия с типом «HTTP-запрос». Подобные триггеры создавайте для любых событий.
Можно добавить автоматическое формирование чек‑листа в задаче. Например, для статуса «Испытательный срок» — чек‑лист со списком документов о процессах в компании.
Ещё один пример триггера — завершение всех пунктов чек‑листа: статус задачи изменится, HR‑специалист получит уведомление.