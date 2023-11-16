Как Yandex Tracker автоматизирует HR‑процессы

Yandex Tracker работает с самыми разными HR‑процессами, среди которых — сбор заявок на наём персонала и откликов от соискателей, обучение и адаптация новичков, согласование планов и аттестация сотрудников, постановка задач и отправка уведомлений коллегам.

Сегодня мы поговорим о создании в Tracker очередей и их дополнительных настройках, а также подготовили несколько советов — следуйте им и вы сможете эффективно работать с кандидатами и сотрудниками компании.

Организуем работу сотрудников: очереди, воркфлоу и разграничение доступов Организуем работу сотрудников: очереди, воркфлоу и разграничение доступов

Чтобы управлять процессами, настройте очереди. Очередь — базовый инструмент для организации работы с задачами.