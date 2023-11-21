Собираем статистику по телеграм‑каналу и строим кастомные графики

Этот формат был не очень удачным и привёл к проблемам в дальнейшем. На тот момент я этого ещё не знал и пошёл развивать идею дальше.

2. Собираем события 2. Собираем события

Для своей разработки я выбрал Go и использовал библиотеку gotd , как самую популярную и активно поддерживаемую.

Всё должно было работать примерно так: мы раз в минуту запрашиваем новые события и пользователей из них, а дальше просто записываем в базу данных.

func main() { // init go AdminLogUpdater(ctx, time.Minute, channelID) } func AdminLogUpdater(ctx context.Context, interval time.Duration, channelID int64) { ticker := time.NewTicker(interval) defer ticker.Stop() for { err := updateAdminLog(ctx, channelID) if err != nil { // logging } select { case <-ticker.C: continue case <-ctx.Done(): return } } } func updateAdminLog(ctx context.Context, channelID int64) error { resp, err := GetChannelAdminLog(ctx, channelID) if err != nil { return err } storage.AddEvents(resp.Events) storage.AddUsers(resp.Users) return nil }

Здесь появилась проблема с telethon, который многое делал внутри себя и не показывал этого. Так что кода для gotd пришлось сделать больше.

Первая трудность: авторизация Первая трудность: авторизация

В Telegram есть два типа аккаунтов.

Боты, которым @BotFather сразу выдает ID и токен. Их можно подставить в URL, и получится полный доступ к Bot API . Обычные юзеры с гораздо более сложным процессом аутентификации. Для него сначала нужен номер телефона и пароль, а потом второй фактор: нужно получить код либо через уже авторизованное устройство, либо через SMS. При этом полученной сессией не выйдет пользоваться сразу на двух устройствах, её заблокируют. Также у неё есть время жизни, после которого она может сама стать неактуальной и придётся перелогиниться.

Несмотря на сложности, в своей разработке я решил использовать обычный аккаунт, потому что это интереснее. Да и какие‑то нужные функции могли быть недоступны от имени бота.

Вторая трудность: знакомство с AccessHash Вторая трудность: знакомство с AccessHash

Чтобы клиенту получить какую‑то информацию об аккаунте или чате, нужно знать AccessHash — он используется как своего рода линкер между двумя пользователями, который никогда не меняется. Его дают, если произошёл коннект: например, в списке последних активностей в канале можно нажать на имя нового подписчика и перейти в его профиль.

К примеру, если аккаунт А успешно подписался на канал X, то нам будет выдан AccessHash = 123. А если аккаунт Б подписался на канал X, то будет сгенерирован AccessHash = 456. И даже если аккаунт Б завладеет AccessHash, это не поможет ему получить неавторизованный доступ к аккаунту А, потому что для каждой пары пользователь‑пользователь хэш будет уникальным.

Механизм необходим для приватности: иначе можно было бы перебрать все ID пользователей, каналы и чаты в цикле, а дальше использовать это, например, для рассылки спама. Поэтому чтобы получить какую‑то информацию о пользователе, нужно получить от него разрешение и узнать хэш.

В telethon эти хэши были спрятаны, хранились в базе SQLite и подставлялись сами. В нашем случае AccessHash будет служить доказательством, что пользователь уже «знаком» с нами и таким образом подтвердил желание взаимодействовать с нашим каналом. Если мы хотим обратиться к пользователю от имени нашего канала через библиотеку, то AccessHash должен быть под рукой.

3. Сохраняем события и пользователей 3. Сохраняем события и пользователей

Для хранения данных я использовал Serverless YDB.

В serverless‑режиме для базы данных не нужен выделенный требующий обслуживания сервер, а тарифицируются только запросы и хранилище данных. С учётом лимитов, где первый миллион запросов в месяц и первый гигабайт данных будут бесплатными, этим могут пользоваться небольшие проекты и совсем без бюджета.

При этом в сервисе есть все необходимые механизмы для безопасного управления доступом и защиты данных — в контексте этой статьи я не буду останавливаться на этом подробно, но рекомендую ознакомиться с документацией по теме.

Размечаем таблицы Размечаем таблицы

Для первоначальной задумки нужно хранить только два типа данных: пользователи и события.

Для пользователей будем хранить минимально необходимую информацию: ID, AccessHash, имя (для удобства сопоставления пользовательских действий). При желании можно настроить другой набор данных, главное, — опять же, не забыть позаботиться о правилах приватности и безопасности хранения.

Для событий храним ID, время, ID пользователя, тип события и все метаданные в формате JSON.

Запускаем миграции Запускаем миграции

Пока что golang‑migrate не умеет работать с YDB. Зато если попробовать создать таблицу, которая уже существует, мы не получим никаких ошибок. Поэтому нужно сделать CREATE TABLE операции при каждом запуске.

CREATE TABLE events ( id Int64 NOT NULL, date Timestamp, user_id Int64, action_type Utf8, action Json, PRIMARY KEY ( id ) ); CREATE TABLE users ( id Int64 NOT NULL, access_hash Int64, first_name Utf8, PRIMARY KEY ( id ) );

Записываем данные Записываем данные

Чтобы всё работало быстрее, тут мы можем использовать UPSERT (это как INSERT ... ON CONFLICT DO UPDATE ). Так, если уже существует запись, например, о пользователе, мы просто её обновим.

UPSERT INTO events ( id, date, user_id, action_type, action ) VALUES ( $id, $date, $user_id, $action_type, $action ); UPSERT INTO users ( id, access_hash, first_name ) VALUES ( $id, $access_hash, $first_name );

Делаем интерфейс Storager с функциями AddEvent и AddUser:

type Storager interface { AddEvent(ctx context.Context, event Event) error AddUser(ctx context.Context, user User) error }

После чего запускаем, заходим в консоль и видим наши данные!