Всё, что вы хотели знать о бессерверных технологиях, но боялись спросить

Со временем на облачных платформах появились удобные сервисы, объединяющие различные инструменты. Теперь разработчики не задумываются об эксплуатации инфраструктуры и оплачивают только те ресурсы, которые используются для работы приложения.

Serverless в Yandex Cloud Serverless в Yandex Cloud

Специалисты Yandex Cloud создают множество cloud‑native‑сервисов, назначение которых — предоставить пользователям возможность строить устойчивые, масштабируемые продукты для решения задач клиентов.

Serverless‑инструменты в Yandex Cloud можно разделить на несколько категорий:

Serverless Computing Сервисы, с помощью которых исполняется бизнес‑логика ваших задач: Cloud Functions

Serverless Containers

Integrations Интеграционные сервисы, которые являются точками входа для обработки нагрузки: API Gateway

IoT Core

При этом платформа постоянно развивается и всё больше сервисов работают по serverless‑модели.

Преимущества Serverless Преимущества Serverless

В первую очередь следует отметить, что зоны ответственности и операционные задачи по‑разному распределяются между провайдером и клиентом. Отсюда — разные подходы облачных провайдеров к размещению приложений.

Попробуем объединить эти подходы в несколько групп:

Традиционные сервисы . Пример: приложение и все его компоненты размещаются на виртуальных машинах.

Управляемые сервисы . Пример: вместо виртуальных машин используются в основном Managed Kubernetes ® , базы данных размещаются в Data Platform.

Бессерверный подход. Пример: бизнес‑логика работает внутри Cloud Functions, данные хранятся в Object Storage и YDB.

Кто отвечает за выполнение типовых задач при разработке, эксплуатации и запуске приложения:

Задача Traditional Managed Serverless Установка ОС YC YC YC Базовая настройка ОС Клиент YC YC Катастрофоустойчивость Клиент YC YC Обновление ОС и ПО Клиент YC YC Высокая доступность Клиент YC YC Масштабирование под нагрузку Клиент Клиент YC CI/CD Клиент Клиент Клиент Код приложения Клиент Клиент Клиент

При традиционных способах размещения приложений в облаке — с помощью виртуальных машин в Compute Cloud — часто возникает желание построить очередную монолитную архитектуру. Такое приложение легко повторить в developer‑среде, оно гораздо проще для быстрого старта, понимания и отладки. Правда, по мере развития вашего сервиса его сложность будет расти по экспоненте, с ним будет интегрироваться всё больше внешних систем — эксплуатация, поддержка и развитие инфраструктуры сильно усложнятся. Взамен вы получаете полную свободу реализации — вместе с ответственностью за надёжность и масштабируемость системы.

Чуть проще ситуация с использованием Kubernetes как основного оркестратора вашей контейнерной инфраструктуры. Здесь ваши бонусы — несложное масштабирование системы, привычный интерфейс для дистрибуции кода в виде контейнера и т. д. Но даже при managed‑решениях в облаке стоимость размещения повышается, а разработчики и инженеры должны хорошо изучить инструмент.

Принципы же создания serverless‑приложений накладывают некоторые ограничения на архитектурные паттерны запускаемого приложения:

микросервисность;

ориентация на события в системе;

слабая связанность и высокая атомарность выполняемых задач.

Таким образом, вы по умолчанию создаёте приложение с гибкой и легко масштабируемой архитектурой, а значит, избежите сложностей с этим по мере развития вашего сервиса.

Заложенная в вашу архитектуру высокая неоднородность выделенных вычислительных ресурсов позволяет экономить там, где нагрузка не носит постоянного, легко прогнозируемого характера, — вы оплачиваете только те ресурсы, которые действительно нужны для выполнения операции.

Ещё один плюс — вам не нужно планировать размер инфраструктуры своего сервиса и закладывать дополнительные ресурсы.