Управление вычислительными ресурсами в DataSphere

Сергей Золотов, старший менеджер проектов DataSphere, рассказывает о новых способах контроля потребления ресурсов в проектных группах:

Контроль потребления на уровне биллинга с помощью ограничений бюджета и фильтра детализации по label.

Административные ограничения в сообществах: запрет определённых конфигураций, блокировка создания ресурсов, лимиты на проектные диски.

Установка баланса проекта, лимитов потребления и автоматического отключения бездействующих вычислительных ресурсов.

Ещё в видео рассказываем о новой схеме доступа к конфигурациям вычислительных ресурсов, нюансах режимов запуска проекта, а также даём советы по контролю за потреблением.