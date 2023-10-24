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Управление вычислительными ресурсами в DataSphere
Управление ресурсами в DataSphere стало проще и прозрачнее благодаря новым инструментам контроля на уровне биллинга, сообществ и проектных групп. А ещё появился новый режим работы — Dedicated. Разбираем обновления DataSphere в нашем видео.
Сергей Золотов, старший менеджер проектов DataSphere, рассказывает о новых способах контроля потребления ресурсов в проектных группах:
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Контроль потребления на уровне биллинга с помощью ограничений бюджета и фильтра детализации по label.
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Административные ограничения в сообществах: запрет определённых конфигураций, блокировка создания ресурсов, лимиты на проектные диски.
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Установка баланса проекта, лимитов потребления и автоматического отключения бездействующих вычислительных ресурсов.
Ещё в видео рассказываем о новой схеме доступа к конфигурациям вычислительных ресурсов, нюансах режимов запуска проекта, а также даём советы по контролю за потреблением.
Узнать больше о DataSphere и бесплатно испытать возможности сервиса можно здесь.
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