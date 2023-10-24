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Управление вычислительными ресурсами в DataSphere

Управление ресурсами в DataSphere стало проще и прозрачнее благодаря новым инструментам контроля на уровне биллинга, сообществ и проектных групп. А ещё появился новый режим работы — Dedicated. Разбираем обновления DataSphere в нашем видео.

24 октября 2023 г.
5 минут чтения
1

Сергей Золотов, старший менеджер проектов DataSphere, рассказывает о новых способах контроля потребления ресурсов в проектных группах:

  • Контроль потребления на уровне биллинга с помощью ограничений бюджета и фильтра детализации по label.

  • Административные ограничения в сообществах: запрет определённых конфигураций, блокировка создания ресурсов, лимиты на проектные диски.

  • Установка баланса проекта, лимитов потребления и автоматического отключения бездействующих вычислительных ресурсов.

Ещё в видео рассказываем о новой схеме доступа к конфигурациям вычислительных ресурсов, нюансах режимов запуска проекта, а также даём советы по контролю за потреблением.

Узнать больше о DataSphere и бесплатно испытать возможности сервиса можно здесь.

Читать про управление метками проекта →

Читать про управление метками сообщества →

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Блог
Новости
Управление вычислительными ресурсами в DataSphere
24 октября 2023 г.
5 минут чтения
1
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