Kuber Conf 2023: как мы провели конференцию в месте для рейв-вечеринок

Чтобы продвигать разработку на Кубере и растить сообщество вокруг этого продукта, мы третий год проводим Kuber Conf. С каждым годом увеличиваем масштаб и собираем всё больше людей. Этим летом на конференцию зарегистрировались 4800 человек, из них почти 300 пришли на офлайн‑часть. А трансляция собрала уже более 6500 просмотров.

Чтобы все смогли поместиться, в этом году решили провести Kuber Conf не в Яндексе, а в новой локации. При том в весьма экстравагантной.

Какие задачи встали перед командой дизайна Какие задачи встали перед командой дизайна

В этом году выбрали пространство «Поле» недалеко от станции метро Белорусская в Москве. Когда‑то там делали запчасти для космической промышленности, а сейчас проводят вечеринки.

Вот как выглядит это помещение снаружи: