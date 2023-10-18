Kuber Conf 2023: как мы провели конференцию в месте для рейв-вечеринок

Мы добились того, чтобы гости не ощущали диссонанса между локацией и тем, что происходило в её стенах. И убедились, что иногда IT‑конференции не помешает немного треша.
Приходите оценить атмосферу Kuber Conf 2024 и других мероприятий Yandex Cloud!
В этом году главная конференция по Kubernetes® прошла в пространстве «Поле». Рассказываем, почему выбрали эту площадку и что из этого вышло.
Kuber Conf — главная в России конференция по Kubernetes®. Это инструмент, который автоматизирует развёртывание и масштабирование приложений. Он востребован среди разработчиков, поэтому у нас в Yandex Cloud есть свой сервис для управления кластерами Kubernetes.
Чтобы продвигать разработку на Кубере и растить сообщество вокруг этого продукта, мы третий год проводим Kuber Conf. С каждым годом увеличиваем масштаб и собираем всё больше людей. Этим летом на конференцию зарегистрировались 4800 человек, из них почти 300 пришли на офлайн‑часть. А трансляция собрала уже более 6500 просмотров.
Чтобы все смогли поместиться, в этом году решили провести Kuber Conf не в Яндексе, а в новой локации. При том в весьма экстравагантной.
В этом году выбрали пространство «Поле» недалеко от станции метро Белорусская в Москве. Когда‑то там делали запчасти для космической промышленности, а сейчас проводят вечеринки.
Вот как выглядит это помещение снаружи:
А вот так внутри:
Сначала казалось, что место совсем не вяжется с имиджем Yandex Cloud, аудиторией сервиса и концепцией дизайна, которую мы использовали на двух предыдущих конференциях.
Баннеры, айдентику и весь фирменный стиль мы тогда разрабатывали под нейтральную площадку. Например, такую:
В этом году нужно было быстро и с минимальными затратами подружить локацию с нашими наработками.
Первым делом поехали посмотреть «Поле» вживую.
Самым простым решением было бы задрапировать все помещения ширмами с нашим стилем, но так не интересно. Мы хотели отдаться площадке и подчинить концепцию ей.
Под впечатлением от посещения накидали новые элементы, которые впишутся в интерьеры «Поля»:
Затем начали импровизировать с оформлением. Мы поняли, что в это эпатажное пространство органично впишутся арт‑объекты, игра со светом и проекциями, плакаты и материалы, созданные в коллаборации с начинающими художниками.
Следующий этап — эксперименты с мерчом, плакатами и сайтом. Оставили базовые элементы стиля и добавили новые, играя на контрасте: гранж, рваные плакаты, граффити, металлические гайки, контейнеры.
После этого собрали пак стикеров и заклеили ими поверхности:
В этой статье мы расскажем:
После пандемии все соскучились по ивентам, и IT‑компании стали массово их проводить. Нам хотелось выделиться на фоне других конференций, поэтому мы выбрали не самый очевидный вариант: никто не видел в «Поле» потенциала для IT‑конференции, все привыкли ходить туда на вечеринки. У этого места есть плюсы и минусы, но я была уверена, что наши дизайнеры смогут раскрыть потенциал площадки на 100%. Так и вышло. Нам удалось создать неформальную атмосферу, располагающую к общению. В итоге гостям всё понравилось: они оценили Kuber Conf на 4,7 балла из 5.
Оксана Романова,
руководитель команды по организации мероприятий Yandex Cloud
Мы добились того, чтобы гости не ощущали диссонанса между локацией и тем, что происходило в её стенах. И убедились, что иногда IT‑конференции не помешает немного треша.
Приходите оценить атмосферу Kuber Conf 2024 и других мероприятий Yandex Cloud!