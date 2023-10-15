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Делимся вредными советами по работе с ClickHouse®
В нашем видео архитекторы Yandex Cloud поделятся распространёнными ошибками при работе с базой данных ClickHouse®, а также рекомендациями, как избежать этих ошибок.
В видео речь пойдёт о ClickHouse® — быстрой и масштабируемой колоночной базе данных. Она известна своей высокой производительностью, возможностью обрабатывать аналитические запросы в режиме онлайн и строить аналитические витрины. Однако, как и любая другая технология, ClickHouse® имеет свои особенности и нюансы, которые необходимо учитывать.
Архитекторы Yandex Cloud Юрий Кочубеев и Кузьма Лешаков расскажут про наиболее распространённые ошибки, которые совершают разработчики при работе с базой данных ClickHouse®. Также они поделятся своим опытом и советами, как эти ошибки избежать и достичь максимальной эффективности, в том числе используя Managed Service for ClickHouse®.
Подробнее о Managed Service for ClickHouse® →
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