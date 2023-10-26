Уязвимости в Docker-образах: как c ними бороться

Что нужно знать об уязвимостях в Docker-образах Что нужно знать об уязвимостях в Docker-образах

Образы могут содержать уязвимости, которые в случае реализации угрозы способны негативно повлиять на работу всей организации через разные инциденты ИБ.

Если уязвимые образы используются в развёрнутых контейнерах, угрозы могут распространиться и на другие компоненты системы, что создаст опасность деградации работы и недоступности всей инфраструктуры.

С ростом популярности контейнерной разработки растут и риски, связанные с уязвимостями Docker-образов. Вот данные из разных источников:

ежедневно обнаруживают в среднем 85 уязвимостей;

в первом полугодии 2023 года выявлено более 15 тысяч уязвимостей — +20% к такому же показателю прошлого года (Национальный институт стандартов и технологий США, NIST);

злоумышленники берут в оборот 56% уязвимостей уже в течение семи дней после публичного раскрытия (Rapid7).

Исследование Palo Alto Networks показало, что у IT-специалистов остаётся крайне мало времени на патчинг уязвимостей. Киберпреступникам же с момента публикации очередного списка известных уязвимостей и дефектов безопасности CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) на сканирование уязвимых узлов хватает всего 15 минут. Но это ещё не означает, что тут же произойдёт атака компании, ведь на то, чтобы найти рабочий эксплойт, преодолеть сетевой периметр и получить доступ к ключевым сегментам сети, нужно время.

Быть всегда на шаг впереди злоумышленников вполне реально. Регулярные мероприятия по защите, повышение квалификации сотрудников, алгоритмы оперативных мероприятий по срабатыванию в случае инцидентов ИБ — вот что приходит на помощь.

В чём польза регулярного сканирования В чём польза регулярного сканирования

При сканировании по расписанию автоматическая проверка образов на наличие уязвимостей выполняется регулярно, что поддерживает высокий уровень безопасности. Это самый эффективный способ защиты образов в контейнерных средах.

Преимущества сканирования по расписанию:

Возможность охватить больше образов и компонентов, чем вручную, сканируя только новые образы. Это особенно важно для больших и динамичных инфраструктур, где образы часто обновляются или создаются разными командами.

Оперативное выявление новых угроз, которые появляются ежедневно, и последующее применение обновлений или патчей для минимизации рисков.

Оптимизация работы команды по безопасности и снижение вероятности ошибок, связанных с человеческим фактором.

Администраторам и разработчикам доступен отчёт о сканировании, который поможет им устранить уязвимости и обновить зависимости.